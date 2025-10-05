El 11% de los ayuntamientos de Valladolid no rinden cuentas de su gestión económica

La inmensa mayoría de los 225 ayuntamientos de Valladolid cumplen la obligación legal de rendir cuentas de su gestión económica, pero todavía hay un 11% ... que no lo hace. Estos últimos ascienden a 24, todos tienen menos de mil habitantes y ocho de ellos llevan dos años seguidos sin presentarlas, según la institución regional que se encarga de auditarlos.

Se trata del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que preside Mario Amilivia, que aporta también los datos correspondientes a las mancomunidades. El resultado es que siete de las 27 que hay en la provincia no han satisfecho ese trámite, en porcentaje, el 26%. Lo mismo ocurre con tres de las nueve entidades locales menores, mientras que la Diputación sí ha hecho llegar los detalles de su actividad al organismo.

Precisamente Amilivia presentará este lunes en las Cortes el informe anual sobre las cuentas del sector público local, que en Valladolid está compuesto por 262 entes, el 5,5% de los 4.741 que hay en la comunidad. El Consejo se ocupa de su fiscalización externa siguiendo lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía y sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, que recuerda que con este tipo de controles se busca tanto «salvaguardar la integridad de los bienes y caudales de la Administración» como «garantizar una adecuada gestión».

La cuarta parte no lo hace en plazo

En la práctica, esto implica que es preceptivo informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria municipal. Para hacerlo hay de plazo hasta el 31 de octubre de cada año, pero la cuarta parte de los ayuntamientos se lo salta. Es lo que refleja el balance del último ejercicio fiscalizado, 2023, que revela que solo 166 alcaldes vallisoletanos presentaron los documentos en tiempo y forma. A otros 59 se les pasó la fecha sin entregar lo estipulado, aunque 35 de ellos lo hicieron posteriormente, y los 24 restantes son los que lo tienen pendiente.

La lista de los pueblos incumplidores de la provincia incluye a El Carpio, Villafrechós, San Román de Hornija, Nueva Villa de las Torres, Encinas de Esgueva, Curiel de Duero, Corrales de Duero, Brahojos de Medina, Barcial de la Loma, San Llorente, Bocos de Duero, Canillas de Esgueva, Santa Eufemia del Arroyo, Valdearcos de la Vega, Villamuriel de Campos, Pozuelo de la Orden y, por segundo año consecutivo, Peñaflor de Hornija, Tiedra, Melgar de Arriba, Villavaquerín, Santervás de Campos, Villalba de la Loma, Cabreros del Monte y Villalán de Campos.

En conjunto sumaban 4.307 habitantes a 1 de enero de 2024, el último dato oficial que ofrece el INE, lo que equivale a únicamente el 0,8% de la población de Valladolid. ¿Es un dato significativo? Sí, porque son los núcleos más pequeños los que más dificultades tienen para hacer frente a los preceptos administrativos. «Afecta mucho la falta de medios personales y materiales», resumen desde el Consejo de Cuentas, que ha analizado en distintos informes las circunstancias de los infractores.

Lo confirman los responsables de los dos municipios que ocupan los extremos de la tabla demográfica. José Luis Navas está al frente del Consistorio de El Carpio, el mayor de ellos, con 938 empadronados según el Instituto Nacional de Estadística. «Hay algunas cosas a las que sí llegamos y a otras no», explica este regidor, que asegura que «estamos con ello y las vamos a presentar, pero somos pequeñitos y compartimos secretario con otra localidad», la cercana Brahojos de Medina. «No es un problema de falta de voluntad, de no querer hacerlo, sino de disponer de los medios», añade, porque «funcionarios no tenemos ninguno».

Un relato parecido hace Ignacio Sánchez Franco, el titular del Ayuntamiento de Villalán de Campos, con 32 residentes según las mismas cifras del INE. «Nosotros tenemos un secretario que viene dos horas por semana, pero al final dos horas no dan para nada», expresa, y eso que «el hombre despacha muchas cosas porque a pesar de ser un pueblo muy pequeño que tiene poca actividad, porque tiene pocos vecinos viviendo, tiene una carga burocrática que hay que atender como en cualquier otro más grande». A esto se suma que esa persona es la misma que para Berrueces y Palazuelo de Vedija, lo que redunda en que «le falta tiempo» para hacer frente a todas las necesidades. No obstante, el alcalde asegura que «estamos en ello y se va a resolver enseguida», y apostilla con ironía que «tampoco el Gobierno de España ha presentado los Presupuestos desde hace tres años y eso es un mandato constitucional».