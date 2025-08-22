El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vertido de uralitas en un camino del término de Villanubla El Norte

Valladolid

El Ayuntamiento de Villanubla denuncia el abandono de placas de uralita en un camino

Los hechos han sido denunciados en el puesto de la Guardia Civil de Zaratán

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:05

Villanubla ha vuelto a sufrir un vertido ilegal. Esta vez se trata de más de 25 placas de uralita, un depósito también de uralita y ... dos sacos llenos de restos de este material, que han sido abandonados en un camino, en el pago denominado Valdecarro. Concretamente en la parcela 9.012 del polígono 4. El hallazgo tuvo lugar en la madrugada del lunes 19 de agosto y ha obligado al Ayuntamiento a presentar la correspondiente denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Zaratán. «Son elementos contaminantes y no pueden estar en cualquier sitio. Al final, la responsabilidad recae sobre el ayuntamiento», explica José Luis Barrero, concejal del citado consistorio.

