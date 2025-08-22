El Ayuntamiento de Villanubla denuncia el abandono de placas de uralita en un camino

Villanubla ha vuelto a sufrir un vertido ilegal. Esta vez se trata de más de 25 placas de uralita, un depósito también de uralita y ... dos sacos llenos de restos de este material, que han sido abandonados en un camino, en el pago denominado Valdecarro. Concretamente en la parcela 9.012 del polígono 4. El hallazgo tuvo lugar en la madrugada del lunes 19 de agosto y ha obligado al Ayuntamiento a presentar la correspondiente denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Zaratán. «Son elementos contaminantes y no pueden estar en cualquier sitio. Al final, la responsabilidad recae sobre el ayuntamiento», explica José Luis Barrero, concejal del citado consistorio.

El material fue abandonado en mitad del camino, dificultando incluso el paso, por lo que el Ayuntamiento procedió rápidamente a su retirada, con el apoyo de la Diputación. «Este tipo de material no lo podemos manipular los vecinos ni el Ayuntamiento. Hay que llamar a una empresa especializada y eso supone un gasto», señala Barrero. El coste, según recuerda, ronda entre 120 y 200 euros por tonelada.

No es la primera vez que Villanubla sufre este tipo de vertidos. El concejal lamenta que esa zona del municipio se haya convertido en un punto habitual de descarga ilegal. «Hace un tiempo nos encontramos en este mismo lugar un camión entero de colchones y enseres. La gente viene de noche, lo descarga y se va», denuncia. «Para nosotros esto es un doble problema. Por un lado, tenemos que asumir la retirada y el coste de unos residuos que no son nuestros y además están las sanciones a las que nos podemos enfrentar al tratarse de terrenos municipales», insiste Barrero.