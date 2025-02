El Ayuntamiento de Castronuño rechaza la permuta de un camino

El Norte Martes, 18 de febrero 2025, 11:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castronuño ha rechazado la propuesta de permuta de un camino catastrado como público (Camino de San Román de Hornija a la Barca), por un camino privado de servidumbre que ofrece la empresa titular de la propiedad. Además, como parte del acuerdo, la empresa cedía también al Ayuntamiento suelo en la ribera del Duero para ampliar hacia el norte el escenario de pesca actual, lo que permitiría a la localidad optar a los campeonatos internacionales de pesca.

El alcalde, José Ignacio Vázquez, ha insistido en que «mantuvimos una reunión todos los grupos con los propietarios de la finca y se dejó siempre claro que si no era por unanimidad no se iba a hacer». El rechazo de los grupos que forman parte de la corporación y la presión ejercida desde una plataforma han hecho que la permuta no salga adelante.