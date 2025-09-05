El artífice de la mejor tortilla del mundo abre las fiestas de Velliza

El pueblo de Velliza vive este fin de semana sus días grandes en honor a Nuestra Señora de los Perales. Y este jueves, la apertura ... no pudo tener un protagonista más querido, su paisano Néstor Moráis García, hostelero de San Sebastián y, según la prestigiosa guía TasteAtlas en 2024, autor de la mejor tortilla de patatas del mundo.

El pregón, que tuvo lugar en la Plaza Mayor, fue un repaso emocionante a la vida de este vellizano nacido en 1954, que nunca ha olvidado sus raíces a pesar de llevar más de medio siglo en el País Vasco. Néstor de forma improvisada y sin papel en mano, habló de su infancia en el pueblo, de su marcha con apenas diez años a Valladolid y aquellos primeros trabajos de zapatero y limpiabotas con su tío Mariano. También hubo espacio para la sonrisa cuando rememoró sus inicios en la hostelería, primero en Simancas y luego en San Sebastián, donde en 1980 abrió junto a su esposa Pilar el bar Néstor, hoy convertido en lugar de peregrinaje gastronómico. Tampoco faltaron las alusiones a su tortilla, esa obra maestra que ha traspasado fronteras.

Ampliar El pregonero con el alcalde y autoridades que le acompañaron. L. N.

El pregón terminó con agradecimientos. A su familia, a los amigos de siempre y, sobre todo, a los vecinos de Velliza, a los que animó a disfrutar de las fiestas y a «no perder las costumbres de antaño». También aprovechó para pedir a las autoridades presentes a «no dejar morir los pueblos».

El pregonero estuvo muy arropado por la corporación municipal y su alcalde Luis Miguel Serrador a la cabeza, por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, alcaldes de la comarca y otros representantes políticos. Las fiestas de Velliza se prolongarán hasta el lunes 8 con actividades pensadas para todos los públicos.