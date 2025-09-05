El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Néstor Morais, en un momento del pregón. L. Negro

Valladolid

El artífice de la mejor tortilla del mundo abre las fiestas de Velliza

Néstor Moráis García, reconocido hostelero en San Sebastián, improvisó un emotivo discurso con recuerdos a su niñez

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:17

El pueblo de Velliza vive este fin de semana sus días grandes en honor a Nuestra Señora de los Perales. Y este jueves, la apertura ... no pudo tener un protagonista más querido, su paisano Néstor Moráis García, hostelero de San Sebastián y, según la prestigiosa guía TasteAtlas en 2024, autor de la mejor tortilla de patatas del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  4. 4 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  5. 5

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  8. 8 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El artífice de la mejor tortilla del mundo abre las fiestas de Velliza

El artífice de la mejor tortilla del mundo abre las fiestas de Velliza