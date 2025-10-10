El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid, en una imagen de archivo.
Camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid, en una imagen de archivo. Bomberos Diputación Valladolid/X
Valladolid

Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga

Numerosas personas han alertado al Servicio de Emergencias 112 del espectacular accidente

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Un espectacular incendio en la carga de un camión que transportaba paja, cuando circulaba por el kilómetro 112 de la A-62 en sentido Valladolid, a su paso por Cabezón de Pisuerga, ha movilizado sobre las ocho de la tarde a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Medio Ambiente, que se han desplazado hasta la zona para sofocar el incendio.

Numerosas personas llamaron al 112 alertando de la situación e indicaron que el camión transportaba paja, que se encontraba ardiendo y que la carga terminó cayendo en medio de la carretera, generando un grave riesgo para los vehículos que circulaban por la vía.

En el lugar trabajan los diferentes agentes desplazados para sofocar las llamas y para garantizar la seguridad de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  4. 4 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  7. 7 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  8. 8

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  9. 9

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  10. 10 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga