Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga

Camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid, en una imagen de archivo.

Viernes, 10 de octubre 2025

Un espectacular incendio en la carga de un camión que transportaba paja, cuando circulaba por el kilómetro 112 de la A-62 en sentido Valladolid, a su paso por Cabezón de Pisuerga, ha movilizado sobre las ocho de la tarde a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Medio Ambiente, que se han desplazado hasta la zona para sofocar el incendio.

Numerosas personas llamaron al 112 alertando de la situación e indicaron que el camión transportaba paja, que se encontraba ardiendo y que la carga terminó cayendo en medio de la carretera, generando un grave riesgo para los vehículos que circulaban por la vía.

En el lugar trabajan los diferentes agentes desplazados para sofocar las llamas y para garantizar la seguridad de la zona.