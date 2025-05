El procurador del común, un cargo 'caducado' que atiende a 2.000 personas al año

Algunos procuradores se quejan por los pasillos del Pleno del Procurador del Común. Se les hace pesado, acostumbrados al toma y daca de las sesiones ... de control y las mociones, que salga Tomás Quintana, que es quien ejerce el cargo desde hace seis años y medio, y suelte un discurso denso de 18 folios, una hora y seis minutos, en el que desgrana muchas de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos. Y que se resumen en 1.918 quejas que derivaron en 1.495 resoluciones en las que este órgano recomendó o recordó «deberes legales o sugerencias a las administraciones».

Quintana está en funciones. No por voluntad propia sino porque las Cortes, que son las encargadas de nombrar al encargado de la institución del Procurador del Común, no se han tomado un rato para negociar esto. Ni esto, ni los demás cargos de las instituciones propias, el Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social. Hacen falta tres quintas partes de los votos para renovar al Procurador del Común. PP y PSOE suman 59 de los 81 escaños. Sería suficiente.

Francisco Igea se mostró beligerante con esta cuestión, a pesar de que su único voto tendría poco peso en esta renovación. Su intervención se centró precisamente en esta tesitura. «Un año más, ¿qué hace usted aquí? En octubre de 2022 el presidente de las Cortes -Luis Fuentes, de Ciudadanos- le cesó, y ni siquiera lo menciona», le reprochó. Para Igea debería haber sido el propio Quintana el que promoviera su renovación. «Debería usted subir aquí y presentar su renuncia, porque está usted dando por buena la corrupción institucional que reina en esta legislatura y que permite que no se renueven las instituciones propias».

Quintana, pese a estar en funciones tras agotarse su mandato, recibe al año a casi dos mil personas que presentan quejas en ocasiones tan pedestres como conseguir que un autobús interurbano desplace su parada unos cientos de metros para que los vecinos mayores de un pueblo zamorano puedan acudir al centro de salud vecino sin tener que subir un kilómetro de cuesta arriba. O en otros casos, para defender los derechos de los pacientes oncológicos de El Bierzo, cansados de no disponer de los recursos que desearían.

Ahí también inyectó Igea sus quejas. Porque en la Oficina del Procurador del Común se registraron 50 quejas de Sanidad mientras en los hospitales, dijo el ex de Ciudadanos, «se han presentado en los registros de Atención Sanitaria de la comunidad 40.000 quejas». Cifra que también recordó otro sanitario con acta de procurador, Pedro Pascual (Por Ávila). «Me resulta un poco extraño que usted solo haya referido 55 quejas sobre Sanidad, porque creo que son bastantes más las que llegan a los servicios de atención al usuario de los hospitales y las gerencias de Atención Primaria», dijo.

El procurador del común, figura que equivale al defensor del pueblo, trató de defender, más allá de su gestión, su continuidad mientras el parlamento autonómico no haga su trabajo. «Mi situación en estos momentos no es una situación ilegal, saben ustedes mejor que nadie, porque son miembros de la Cámara y por tanto soy su comisionado, que el nombramiento la figura del Procurador del Común tiene una duración, y saben ustedes que, durante el periodo posterior al cese formal por transcurrir el plazo, esta figura permanece en funciones. Y en funciones estoy trabajando desde hace dos años y medio con el interés y la dedicación del primer día», señaló Quintana, que es catedrático de Derecho Administrativo. «¿Y qué hago yo aquí? Se me ha preguntado reiteradamente», dijo en referencia a Igea. «Estoy cumpliendo con mis funciones. Estoy realizando la labor que me corresponde de acuerdo con la normativa que regula el trabajo del Procurador del Común. Eso es de primero de Derecho».

El año pasado, por un breve momento, pareció que el PSOE de Luis Tudanca y el PP de Alfonso Fernández Mañueco abrían la puerta a dialogar y acordar la renovación de las cuatro instituciones propias con el mandado agotado. Nada se ha movido desde entonces.