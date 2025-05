Igea: «Hay quien llamaba sociópata a la dirección de su partido»

Francisco Igea era la segunda pata afectada por la moción de censura de 2021 impulsada por Ferraz, como han confirmado los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ... publicados por El Mundo. Igea era vicepresidente de la Junta de Castilla y León y la tarde en que se registró la moción de censura salió públicamente junto a Alfonso Fernández Mañueco a garantizar que aquel movimiento no tendría éxito. «Cada uno sabrá lo que hizo. Yo sé dónde están hoy cinco de los procuradores de entonces, cinco», ha dicho Igea en referencia a cinco ex parlamentarios naranjas que hoy trabajan para o pertenecen a la estructura del PP: Miguel Ángel González, Luis Fuentes, Marta Sanz, David Castaño y Teresa Gago.

«Nosotros nunca compramos una voluntad. Pero no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, y no sé si los hechos en esta comunidad, no las suposiciones, los hechos refuerzan la postura de algunos. Pero lo que sí que digo es que hay que tener muy poca vergüenza para mostrarse escandalizado por la compra de voluntades en un partido que compró a precio de saldo tres cuartas partes de la dirección de Ciudadanos», ha señalado Igea.

El ex socio de Gobierno de Mañueco ha deslizado también que no todos los móviles de los políticos resistirían un escrutinio público y en ese sentido ha aludido a las críticas del presidente de la Junta a la dirección de su partido cuando la encabezaban Pablo Casado y Teodoro García Egea. «Sé que hay quien dice a estas horas que es un escándalo que en una conversación de whatsapp entre dos miembros de un partido o de un Gobierno se critique a miembros de tu propio partido. Yo puedo afirmar que hay quien lo hacía, hay quien llamaba sociópata o psicópata a miembros de su partido, de su dirección. Y es normal, cuando uno se siente solo. Como se sentía el presidente de la Junta, entonces abandonado por Madrid», ha señalado Igea.

Ampliar Carlos Martínez y Luis Tudanca, este miércoles en el Congreso de Comisiones Obreras. Ical

Luis Tudanca, la tercera pata afectada en Castilla y León por este asunto, también ha hablado al respecto. El ex líder del PSOE registró la moción de censura amparado por sus 35 parlamentarios y necesitaba seis apoyos para ganarla. Contaba con dos de Unidas Podemos. Faltaban cuatro. Solo María Montero (Ciudadanos) pasó a no adscrita y, recordaba Tudanca, no votó a favor del socialista. Admite Tudanca que «tiene toda la lógica del mundo» que la dirección de su partido conociera la moción de censura. Y contragolpeó ante las acusaciones por parte de Mañueco de promover el transfuguismo. «Será para aplaudirlo, porque el partido del señor Mañueco compró el partido entero de Ciudadanos», ha dicho, en declaraciones recogidas por Ical.

«La moción de censura la puso a rodar la dirección autonómica de Ciudadanos en Castilla y León», ha aseverado Tudanca, con lo que apuntaba a Gemma Villarroel, ex secretaria autonómica, y a Luis Fuentes, hoy delegado para el Corredor Atlántico en la Junta de Castilla y León.

En ese punto coincide la versión de Francisco Igea. «Se impulsó desde la dirección de Ciudadanos en la comunidad y yo lo que me pregunto es si el escándalo, como decía hoy el presidente Mañueco, es que se compró la voluntad de algunos procuradores, cosa que no se afirma en los whatsapp y que no se puede deducir tampoco de los hechos, porque la única procuradora que salió entonces del grupo parlamentario, ni está en las listas del PSOE, ni a sueldo el PSOE, ni hasta donde yo sé ha recibido compraventa alguna».

Luis Tudanca recordó que ese día dio una rueda de prensa en la que constató que el PSOE «nunca jamás haría una moción de censura con tránsfugas», la misma jornada en la que supieron que María Montero dejaba Ciudadanos.

Iba a darse la moción antes o después, ha admitido Tudanca, algo que ya se supo en 2021. «La diferencia estaba en la motivación». El PSOE quería, asegura, castigar la corrupción. «La dirección de Ciudadanos lo que quería era quitar a Igea y nosotros queríamos quitar a Mañueco; pero resulta que Igea se hizo fuerte en algún componente y torció el brazo a la dirección de Ciudadanos», ha asegurado.