Imagen de archivo de agentes de la Policía Municipal de Valladolid. C. Espeso

La Policía Municipal de Valladolid recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad en 2026

El alcalde trasladará a la Junta de Portavoces del próximo martes la propuesta, ya que el próximo año se cumple el bicentenario de la constitución del cuerpo

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:13

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, propondrá el próximo martes día 23, en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, a todas las fuerzas políticas que la Policía Local reciba el próximo año, cuando se cumple el bicentenario de su constitución, la Medalla de Oro de la Ciudad.

Según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Ical, hace cuatro meses el alcalde ya comunicó a la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, la intención del Gobierno municipal de conceder en 2026 la más alta distinción de la ciudad.

Desde esa fecha, la Alcaldía, la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, y los responsables policiales, están organizando el extenso calendario de actos que acompañarán la efeméride el año próximo.

Por su parte, Julia González mostró su satisfacción por esta iniciativa del Gobierno municipal en cuanto que «supone reconocer públicamente el esfuerzo diario de los agentes, en muchas ocasiones, más allá de lo visible, y reforzar la imagen de la policía como servicio público comprometido, que provocará un efecto motivador entre los componentes de la plantilla, una alegría muy grande».

La Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid es el reconocimiento más relevante recogido en el Reglamento Municipal de Distinciones. Se otorga a «las personas y entidades que se hayan destacado por sus especiales merecimientos, hayan originado señalados beneficios o prestado servicios extraordinarios a la Nación o al Municipio de Valladolid» y está reservado a «aquellas personas o entidades, tanto nacionales como extranjeras, en las que concurran con carácter muy sobresaliente los méritos ya referidos».

