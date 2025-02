Pocos visos de encontrar al preso fugado en Valladolid: «Tuvo tiempo de salir del país»

La investigación sobre la fuga de Ángel Benito Moreno el pasado viernes del centro penitenciario de Valladolid continúa su curso. Setenta y dos horas después ... de una huida de película -la principal hipótesis es que el cacereño consiguiera salir de la cárcel oculto en el macuto de otro preso- la investigación avanza para conocer qué pudo ocurrir y, sobre todo, qué falló. Al mismo tiempo, siguen las pesquisas para tratar de localizar a este preso, el único que ha logrado huir en los 40 años que lleva el centro de Villanubla en funcionamiento, aunque las esperanzas de localizarlo en las próximas horas se van diluyendo.

Primero por el tiempo que pasó desde que se presume que falta de la prisión hasta que se da el aviso a la Guardia Civil y también por el entorno y la capacidad económica que tiene el preso, hermano del jefe del clan de los Hilarios en Plasencia. «Tuvo demasiado tiempo para huir y desplazarse. Hay que ser realista ante esta fuga y no somos optimistas en encontrarlo a corto plazo«, señala el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Se trata de una fuga de película con una huida de características complejas, ya que Ángel Benito cuenta con una red de contactos y recursos que dificultaría aún más su localización.

El despliegue policial de búsqueda se inició poco antes de las diez de la noche, cuando los funcionarios informaron de la ausencia del recluso, que llevaba un año interno en Villanubla. «Pasaron demasiadas horas (el preso se fugó a mediodía) y tuvo tiempo, incluso antes de ser informada la Guardia Civil, de salir del país», apunta Canales.

Funcionarios investigados

Por el momento no se baraja el difundir la imagen o las características físicas del recluso huido. «Estamos en los primeros días y por el momento no se va a emitir su imagen al no tratarse de una persona con perfil peligroso, pero no se descarta que en un futuro se difunda», señala por su parte Carlos Blanco, director del centro penitenciario de Villanubla, «quien añade que los funcionarios continúan trabajando de forma habitual porque no se sospecha de la comisión de ningún delito por su parte».