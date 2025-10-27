El pleno exige la dimisión de Ana Redondo por su «incompetencia» con las pulseras antimaltrato

Es un tema nacional, pero con repercusión local si se tiene en cuenta que su nombre ha sonado entre las personas que el PSOE baraja ... como aspirante a la Alcaldía de Valladolid para las elecciones de 2027. PP y Vox han aprobado este lunes en el pleno municipal exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su «incompetencia» tras la polémica generada por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato.

La primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, ha definido a Redondo como la «emperatriz del negacionismo», además de destacar que «no cabe el más mínimo fallo ante el riesgo extremo» en el que, a su juicio, se ha puesto a cerca de cuatro mil mujeres que en España cuentan con estos dispositivos para protegerse de sus agresores, cinco de ellas en Valladolid.

El PP había presentado la moción en la que se reclamaba una auditoría externa para evaluar el funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa -una proposición que ya se ha aprobado en el Congreso-, así como publicar de manera inmediata y detallada todas la incidencias que se hayan producido en Valladolid. Pero los populares han aceptado una enmienda de adición de Vox para solicitar, además, la dimisión de Redondo. La edil del Partido Popular Carolina del Bosque ha subrayado que este asunto ha generado «una desconfianza tremenda» entre las mujeres y no se ha olvidado de sumar las «1.233 rebajas de condena y 126 excarcelaciones» de la 'ley del solo sí es sí'.

Los dos partidos de la oposición han criticado que se lleve un asunto de ámbito nacional al debate municipal con el único objetivo de «arrear al Gobierno de España». Rocío Anguita, de Toma la Palabra, ha subrayado que «ninguna mujer protegida por este sistema ha sido asesinada» y ha lamentado que el equipo de Carnero quiera desviar el foco de los problemas locales.

Por su parte, la socialista Charo Chávez ha apuntado que la moción está «desfasada» porque esa auditoría externa ya se ha aprobado. Los fallos, matizó, fueron «puntuales» y no se han producido incidencias graves. Ha aprovechado también para arremeter contra el «silencio» del PP por la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, que han provocado muertes y graves lesiones por no contar con el diagnóstico a tiempo.

Durante el pleno, Vox ha logrado el apoyo del PP la su moción en la que instaba a no incrementar las cuotas que el Gobierno de Sánchez pretende aplicar a los autónomos. Blanca Jiménez, la portavoz del PP, ha recalcado que el Ejecutivo central «trata a los ciudadanos como si fueran idiotas mientras sigue atracándoles». «Cada vez que un autónomo levanta la persiana, el Gobierno le da un guantazo», apuntó tras cifrar en 34.000 los vallisoletanos incluidos en este régimen. Irene Carvajal ha arremetido contra la «presión abusiva» que sufren sin que conlleve ninguna mejora de las prestaciones que reciben.

El PSOE censuró la que considera una moción «inoportuna y llena de falsedades» cuando ya se ha dado marcha atrás en la subida. «Lo que critican ya no está sobre la mesa, juegan ustedes a diputados y senadores», afirmó Juan Carlos Hernández, quien pidió al Ejecutivo local que se preocupe por los perjuicios que está generando la tasa de basura a muchos negocios en la capital.