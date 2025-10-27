El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, interviene durante el pleno. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El pleno exige la dimisión de Ana Redondo por su «incompetencia» con las pulseras antimaltrato

La oposición acusa a PP y Vox de incluir temas nacionales en las sesiones para desviar el foco de los problemas de la ciudad

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

Es un tema nacional, pero con repercusión local si se tiene en cuenta que su nombre ha sonado entre las personas que el PSOE baraja ... como aspirante a la Alcaldía de Valladolid para las elecciones de 2027. PP y Vox han aprobado este lunes en el pleno municipal exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su «incompetencia» tras la polémica generada por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato.

