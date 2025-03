La plaza de las Brígidas se revitalizará y recuperará su carácter lúdico en 2026

Un entorno cuadrado, rodeado de plazas de aparcamiento y, en el interior, un parque infantil, una farola que apunta en cuatro direcciones y una decena ... de árboles situados en unos pequeños jardines. Ese es el aspecto actual de la plaza de Santa Brígida. Una imagen que cambiará por completo durante los próximos meses y, de alguna forma, ese proceso comenzará este lunes. El trazado definitivo se decidirá después de un concurso de anteproyecto, cuya licitación se abrirá el 24 de marzo y que tendrá un plazo de presentación de ofertas de seis semanas. Durante este tiempo, arquitectos y equipos de diseño podrán presentar sus propuestas para revitalizar la plaza. Después, un jurado decidirá el ganador y, ahí sí, comenzará una fase posterior con la redacción del proyecto -con un plazo de tres meses- y dirección de las obras. Luego, la ejecución.

«Se licitará antes de que termine este año para que la obra se ejecute en 2025 o en 2026», ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Santa Brígida será el proyecto piloto de una actuación más amplia que también incluye realizar el mismo proceso -este concurso de ideas- en otras de las dos plazas más relevantes del centro de la ciudad, como son San Pablo y San Miguel. Serían las siguientes en la lista, pero primero toca el turno a Las Brígidas. «Según avancen las conversaciones en la mesa, se concretarán el resto de intervenciones», ha remarcado el alcalde.

Los participantes deberán tener en cuenta la movilidad sostenible y un espacio para actividades de lectura

Aquellos que presenten proyectos, claro, tendrán que tener ciertas cuestiones en mente cuando redacten su oferta. Por ejemplo, deberán tener en cuenta la mejora de la circulación peatonal, replantear la circulación de vehículos, el estacionamiento -«teniendo en cuenta la movilidad sostenible»-, repensar el arbolado o la incorporación del entorno en la ruta 'Ríos de luz', que esta semana además ha incorporado a su recorrido el mercado del Val y la casa Mantilla. «El objetivo que se persigue es la recuperación y la rehabilitación de la plaza atendiendo a criterios de sostenibilidad, de viabilidad técnica, económica y de integración urbana», ha destacado Carnero. Y por encima, recuperar el carácter lúdico de la plaza. «Recordando su carácter festivo original durante el reinado de Felipe II».

Más en concreto, los interesados deberán dejar espacio para la creación de una zona estancial para programar actividades en torno a la lectura y que funcionará como complemento de la próxima Casa Museo Miguel Delibes, en el Palacio Butrón que se encuentra en la plaza. Por cierto, que en los proyectos también se deberá poner en valor la arquitectura histórica existente, como son este palacio y la iglesia y el antiguo convento de Santa Brígida, actualmente en manos de la propiedad privada y sin uso previsto en el corto plazo. Desde la mesa donde se han debatido las líneas de este proyecto se planteaba que el Ayuntamiento comprara el templo «a fin de conseguir un conjunto arquitectónico completo y que no se pueda devaluar por usos no muy adecuados». Este viernes, el alcalde ha incidido en que la adquisición no se baraja. «El Ayuntamiento no ha tenido interés en ser propietario del templo», ha zanjado.

De esta forma, el proyecto, que afectará una superficie de 3.600 metros cuadrados, podrá modificar el entramado urbano de la plaza, con la posibilidad de eliminar las plazas de aparcamiento que se ubican en el entorno, así como modifiar la propia circulación de vehículos. «Uno de los criterios es la movilidad sostenible, abogamos por eso. Cuando veamos los planteamientos que se remitan en este concurso, este será uno de los aspectos que tengamos en cuenta», ha incidido Carnero, quien también ha defendido que el proyecto se integra como parte de los presupuestos participativos y no recogidos en el presupuesto municipal. «Es uno de los proyectos más queridos y significados por este equipo de Gobierno y también una demanda que nos habían indicado desde la asociación de vecinos de la zona».

El presupuesto base de licitación del concurso es de 66.631 euros con ese plazo de presentación se seis meses. La inversión de la obra estará en los 600.000 euros con la posibilidad de ampliar el número en un 20% y siempre que se justifique el incremento de la cantidad. Además, se darán ocho premios una vez finalice en concurso de anteproyecto. El ganador obtendrá 8.500 euros, el segundo clasificado 5.000 euros y el tercero 3.750 euros. Además, se dará un primer accésit con 1.875 euros, un segundo con 1.375 euros y también se otorgarán tres menciones que no cuentan con ninguna dotación económica.