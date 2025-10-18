Los planes de pensiones han perdido más de 11.000 ahorradores desde la pandemia, el 10% del total

La escasa rentabilidad que ofrecen y los cambios en su fiscalidad han hecho mella en los planes de pensiones privados, que han perdido 11.087 ... ahorradores en Valladolid desde la pandemia. O lo que es lo mismo, el 10,3% del total. Mientras que en 2020 los partícipes ascendían a 107.964, cinco años después se habían reducido hasta los 96.877, según refleja el último informe del Observatorio Inverco.

La patronal del sector revela asimismo que el 18,4% de los vallisoletanos tiene un plan de pensiones, si bien ese porcentaje se ha reducido más de dos puntos durante el periodo analizado (hace un lustro esa proporción era del 20,7%). En conjunto los inversores locales tenían casi 1.439 millones de euros depositados en esta herramienta al término de 2024, el 4,2% más que en 2020 (cuando eran 1.380), aunque el peso sobre el total nacional era muy reducido, de apenas el 1,6%.

El documento también revela cuál es el patrimonio medio de los habitantes de la provincia que hacen uso de esta fórmula a la hora de sacar jugo a su dinero. Asciende a 14.850 euros por cuenta, cantidad que se ha incrementado el 16,2% respecto a 2020, lo que equivale a 2.067 euros más en términos absolutos. Este montante posiciona a Valladolid como el undécimo territorio donde es más elevado.

De hecho, solo están por delante Navarra –la primera de la clasificación, con 18.546 euros– y, a continuación y por este orden, Vizcaya, Burgos (con 15.792), Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Soria (15.403 euros), Zaragoza, Lérida y La Rioja. Si la lista se empieza por abajo aparece Murcia como la provincia donde el importe promedio de los planes de pensiones es menor. En concreto se sitúa en 7.395 euros, la mitad de lo que tienen ahorrado los vallisoletanos por el mismo concepto.

La media está en 12.616 euros

Si se amplía el foco a toda España, el resultado es que a 31 de diciembre del año pasado el Sistema Individual cerró con un patrimonio de 92.242 millones de euros, el 8,6% por encima de lo contabilizado en 2023. Un incremento del volumen de activos de los fondos de pensiones que ha sido «consecuencia de las notables revalorizaciones en los mercados financieros», según destaca Inverco. La comparativa con 2020 es igualmente positiva, con 10.228 millones más que implican un relevante crecimiento del 12,5%.

Si se cruzan esas magnitudes con el número de titulares, el patrimonio medio destinado a planes individuales con vistas a la jubilación asciende a 12.616 euros en nuestro país, el 9% más que un ejercicio antes, a tenor de los datos proporcionados por las entidades que los gestionan. La comparativa con 2020 dispara ese aumento hasta el 15,8%, según la organización que agrupa a la práctica totalidad de las instituciones de inversión colectiva de nuestro país.

Ahora bien, al igual que ocurría en el caso de Valladolid, los partícipes se han reducido sensiblemente desde el año de la covid, en el que por cierto se produjo una retirada extraordinaria de fondos para hacer frente a las dificultades ocasionadas por esta crisis. Entonces eran 7.527.819, el 15,9% de la población nacional, una cifra que ha disminuido hasta los 7.311.538, lo que representa el 15% justo de los residentes. En términos absolutos esto implica un recorte de la friolera de 216.281 ahorradores, mientras que en porcentaje son el 2,9% menos.

Fuentes de Inverco atribuyen ese descenso «principalmente» a la reducción del límite deducible. Cabe recordar, en este sentido, que hasta 2020 se podían desgravar en la declaración de la Renta hasta 8.000 euros en aportaciones al plan de pensiones individual o hasta el 30% de los ingresos. En 2021 el Gobierno central rebajó esa cuantía sensiblemente, a un máximo de 2.000 euros, y en 2022 la 'podó' otro poco más hasta los 1.500, que es en los que está fijada en la actualidad.

El otro factor que ha influido en la pérdida de atractivo de estos instrumentos es su bajo rendimiento en comparación con otros vehículos de inversión. De hecho, según un estudio realizado por el profesor del IESE Pablo Fernández y el investigador independiente Javier Fernández Acín, la rentabilidad media de los fondos de pensiones en España durante el periodo 2008-2023 fue del 2,91%, «inferior a la inversión en Bonos del Estado español a 15 años (3,99%)», así como a la del IBEX 35, cuantificada en el 5,34%; la del Eurostoxx 50, del 8,09%, y la del S&P, del 14%.

Al hilo de esto, desde Inverco se señala que «el desarrollo de los fondos de pensiones resulta un aspecto clave para poder aportar seguridad financiera a los ciudadanos cuando llegue el momento de su jubilación, además de contribuir al desarrollo de los mercados de capitales». Y añade que a este respecto «la Comisión Europea apunta al sistema de autoadscripción (auto-enrolment), recomendando la extensión de su uso a más países de la Unión Europea en base a los casos de éxito» de los estados que ya aplican este sistema, «que actúa como catalizador para profundizar en los planes de pensiones de empleo».