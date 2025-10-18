El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos ciudadanos, uno joven y otro de mediana edad, sacan dinero en sendos cajeros de la plaza de San Miguel el pasado miércoles. Alberto Mingueza

Valladolid

Los planes de pensiones han perdido más de 11.000 ahorradores desde la pandemia, el 10% del total

El 18,4% de los habitantes de la provincia tiene uno, pese al menor atractivo de esta herramienta de inversión por los cambios en su fiscalidad y su baja rentabilidad

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:29

Comenta

La escasa rentabilidad que ofrecen y los cambios en su fiscalidad han hecho mella en los planes de pensiones privados, que han perdido 11.087 ... ahorradores en Valladolid desde la pandemia. O lo que es lo mismo, el 10,3% del total. Mientras que en 2020 los partícipes ascendían a 107.964, cinco años después se habían reducido hasta los 96.877, según refleja el último informe del Observatorio Inverco.



