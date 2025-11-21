El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Antonio Ortega Lara, acompañado de Sebastián Nogales, presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, es recibido entre aplausos en este colegio vallisoletano Alberto Mingueza

Valladolid

«Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos

El superviviente de ETA comparte su experiencia en este colegio vallisoletano, en un acto acompañado por la Junta y la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:23

Entre aplausos de los alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario (Los Dominicos) de Valladolid y con el 'Cumpleaños feliz' como bienvenida espontánea, José Antonio ... Ortega Lara se sentó frente a un auditorio repleto para narrar sus vivencias sobre los 532 días que estuvo secuestrado por la banda terrorista ETA, su lenta reconstrucción después de salir del zulo y las lecciones que, a su juicio, deben acompañar a toda generación.

