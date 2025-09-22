El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Marilou Vioix, estudiante de la Universidad de VIC, en Barcelona, que fue víctima de acoso. Aida Barrio
Marilou Vioix | Víctima de acoso

«Lo peor para mi sufrimiento fue ver que la universidad no hacía nada»

Marilou Vioix denunció en su graduación el acoso que sufrió durante cuatro años con un gesto que se viralizó en redes sociales

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:28

El gesto se viralizó rápidamente. Marilou Vioix, estudiante en la Universidad de Vic, en Barcelona, se quitó su beca durante el acto de su graduación ... y la tiró al suelo ante 800 personas. Antes, había dejado octavillas en los asientos donde contaba su historia. Un simple gesto que simbolizaba mucho más. Con ello consiguió que se reconociera su historia y su papel como víctima en un caso de acoso que sufrió durante sus cuatro años de estudiante en esta institución universitaria. «Para mí, lo peor para mi sufrimiento era que la institución no hizo nada y no me protegió en cuatro años. Desde mi punto de vista se han puesto más del lado del agresor que del de la víctima», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  9. 9

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  10. 10 Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Lo peor para mi sufrimiento fue ver que la universidad no hacía nada»

«Lo peor para mi sufrimiento fue ver que la universidad no hacía nada»