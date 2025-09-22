«Lo peor para mi sufrimiento fue ver que la universidad no hacía nada»

El gesto se viralizó rápidamente. Marilou Vioix, estudiante en la Universidad de Vic, en Barcelona, se quitó su beca durante el acto de su graduación ... y la tiró al suelo ante 800 personas. Antes, había dejado octavillas en los asientos donde contaba su historia. Un simple gesto que simbolizaba mucho más. Con ello consiguió que se reconociera su historia y su papel como víctima en un caso de acoso que sufrió durante sus cuatro años de estudiante en esta institución universitaria. «Para mí, lo peor para mi sufrimiento era que la institución no hizo nada y no me protegió en cuatro años. Desde mi punto de vista se han puesto más del lado del agresor que del de la víctima», asegura.

La joven lamenta que la universidad intentó «silenciar» su situación y que tuviera que pasar su etapa universitaria con los mismos chicos que la acosaban en clase, como compañeros. «Era una situación de impotencia. Además de vivir un acoso también lo haces con la sensación de que el centro no te escucha, que no te entiende y que tampoco te reconoce como víctima», añade. El gesto de Marilou también ha servido para que otras personas que estén sufriendo la misma situación vean en su ejemplo un apoyo. «Es un tema sobre el que se debe hablar. Eso ayuda a las víctimas a contarlo, a denunciar a sus agresores o a la institución donde estudian. Después de publicar mi caso he recibido mensajes de personas que lo han hecho porque han visto mis vídeos y eso les ha ayudado a denunciar», cuenta.

Y también otros mensajes, los de cientos de usuarios de redes que la mostraban su apoyo tras lo sucedido. «Cuando veo vídeos de otras personas o cuando conozco a alguien que ha vivido acoso ayuda a no tener la culpa y a no sentirse culpable. Es muy importante entender que no se puede acosar a nadie y que cuando existe un caso hay que denunciar. Es esencial tanto para las víctimas como para personas que lo vean como espectadores», zanja.