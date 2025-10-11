Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»

Del barrio de Covaresa a París y de ahí, a convertirse en uno de los mejores peluqueros de Europa. El vallisoletano Roberto Garrido, propietario del ... Salón Brothers Hair, situado en el paseo de los Castaños, ha logrado meterse en el podio del Campeonato Mundial de Peluquería (World Cup Hairworld) y se ha llevado, junto a los otros dos compañeros valencianos que han conformado el equipo masculino que representaba a España, la medalla de bronce en la categoría de barbería.

Todo un «logro» en una competición «bastante complicada», más aún si se tiene en consideración que en la cita han estado representados 56 países. «Estoy muy contento, es realmente difícil hacerse un hueco entre los mejores porque hay mucho nivel, pero a base de trabajo y formación lo hemos conseguido», admite Garrido, al tiempo que desvela, visiblemente orgulloso, cuál cree que puede ser la «clave» para llegar al éxito: «La pasión».

Además, este certamen es como unas «olimpiadas», con diferentes pruebas que van sumando puntuaciones. «Durante dos días, cada treinta minutos que son las pruebas, van pasando competidores de femenino, de recogido, de uñas, de maquillaje, de caballero, de extensiones... Durante dos días, que se dice pronto, pasan por ahí todos los competidores para dar lo mejor de sí mismos», explica este profesional vallisoletano, al frente, junto a su hermano, del salón del paseo de los Castaños, 45 desde hace 21 años.

En su caso, optaron por la categoría 'Barber Cup' (Copa Barberos), en la que debían realizar un peinado comercial y otro «más moderno». Los suyos fueron de los mejores y se llevaron la medalla de bronce. «Estoy especialmente satisfecho porque no se ven las horas que hay detrás; hay muchas horas de entrenamiento después del trabajo y gastos, porque por desgracia nadie patrocina nada», comenta.

El oro, siguiente objetivo

Confía que este reconocimiento, que le aúpa entre los mejores peluqueros de Europa, permita también dar un impulso a un negocio que, no obstante, es toda una referencia en la zona y «va muy bien, no tenemos queja». Pero echa Roberto Garrido la vista atrás y se le viene a la mente «lo mal que lo ha pasado el sector». «Todas las crisis, la pandemia... Hemos sufrido mucho, viendo a compañeros que les ha tocado cerrar y nosotros hemos aguantado, es todo un logro y estoy muy orgulloso», apostilla.

Lleva una década participando en diferentes competiciones nacionales e internacionales, pero nada se iguala a la «emoción» de subirse al podio en un campeonato mundial como el que tuvo lugar en París entre los días 13 y 15 de septiembre. «Siempre me había quedado mirando el podio y a base de insistencia y constancia esta vez lo hemos pisado bien», bromea. Ahora tiene claro cuál es el siguiente objetivo: «Vamos a por el oro», sentencia.