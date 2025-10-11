El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Roberto Garrido en su peluquería del paseo de los Castaños, muestra dos maniquíes con sus creaciones. Carlos Espeso

Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»

Roberto Garrido, del Salón Brothers Hair de Covaresa, se lleva la medalla de bronce en la categoría de barbería del Campeonato Mundial celebrado en París

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Del barrio de Covaresa a París y de ahí, a convertirse en uno de los mejores peluqueros de Europa. El vallisoletano Roberto Garrido, propietario del ... Salón Brothers Hair, situado en el paseo de los Castaños, ha logrado meterse en el podio del Campeonato Mundial de Peluquería (World Cup Hairworld) y se ha llevado, junto a los otros dos compañeros valencianos que han conformado el equipo masculino que representaba a España, la medalla de bronce en la categoría de barbería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  2. 2 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  3. 3 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  4. 4 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  5. 5

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  6. 6 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  7. 7 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  8. 8

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  9. 9 Detenido por un robo con fuerza en un camión de reparto de Valladolid
  10. 10 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»

Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»