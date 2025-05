Peleas y robos en negocios y domicilios siguen su escalada y las violaciones merman

Son las únicas cifras oficiales públicas para hacer una radiografía de cómo se encuentra Valladolid en temas de delincuencia. Se pone número a unos hechos, ... en muchas ocasiones, ya conocidos. Poco o nada sorprende que las peleas y los robos en establecimientos de la provincia hayan vuelto a aumentar durante los tres primeros meses de este 2025. Era el sentir de la ciudadanía, a tenor de los hechos, y así lo ha constatado el balance de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

En el lado negativo, los asaltos y las riñas, muchas de ellas protagonizadas por miembros de bandas latinas; mientras que entre las cifras más positivas se halla el descenso de los delitos contra la libertad sexual (-15,4% en comparación con el primer trimestre del 2024).

Entre enero y marzo de este año se registraron sesenta delitos por lesiones, riñas o peleas. Un 17,6% más si se compara con los mismos meses del año pasado. Muchas de ellas multitudinarias y con presencia de grupos juveniles violentos (no todas fueron de bandas latinas) en las que se emplean armas blancas de grandes dimensiones como machetes. Jóvenes, algunos de ellos menores de edad, que han puesto en alerta a la Brigada de Información de la Policía Nacional. Precisamente este crecimiento ha llegado después de que el Cuerpo Nacional de Policía anunciara, a finales del año pasado, una gran operación contra los Dominican Don't Play con varias detenciones. A tenor de los números, y de recientes altercados que no están incluidos en este balance al suceder en abril y mayo, parece que no fue del todo efectiva para frenar la escalada de peleas.

Y de los enfrentamientos a los robos con fuerza en establecimientos y viviendas de la provincia en estos tres primeros meses. Fueron 266 para una tendencia continuista a la par que preocupante. Supone un auge del 28,5%, con especial énfasis en los comercios, ya que en los domicilios el aumento, concretamente, fue del 5,9% (161 asaltos). Unos datos que se dan en la considerada temporada baja de los robos con fuerza, ya que suelen ser más prolíficos en verano o Semana Santa (al caer este año en abril no están acumulados en este primer trimestre).

En los locales comerciales se han registrado varios y de todos los colores. Algunos aún no han sido esclarecidos al estar perpetrados por bandas itinerantes, como bien reflejaba la Policía Nacional el pasado verano cuando apuntaba que eran grupos organizados de georgianos y croatas. Pero otros, sí. Sucedió, por ejemplo, en una panadería del barrio de La Victoria, si bien todo se quedó en un intento de robo.

Pasó a principios de febrero, cuando el propietario del negocio vio que una cámara estaba desenchufada. Se acercó hasta su negocio para pillar con las manos en la masa a un delincuente habitual. Ejerció sobre el mismo la técnica del mataleón para inmovilizar y, de esta forma, retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía. El clásico alunizaje lo sufrió, por ejemplo, el 23 de marzo un bar de La Seca, donde varios individuos reventaron la puerta principal del establecimiento hostelero Hidalgo para llevarse la recaudación de las máquinas tragaperras y de las dianas electrónicas.

Las peleas y robos en espacios privados de este primer trimestre confirman una realidad que se acrecentó el pasado año, donde ambas estadísticas se dispararon con crecimientos del 11% (riñas) y 30,1% (asaltos a domicilios y negocios).

En el lado positivo de las cifras se encuentra principalmente la merma que han experimentado los delitos contra la libertad sexual al descender un 21,2% en comparación con el mismo periodo de 2024 (de 33 a 26), si bien en estos meses, concretamente a primeros de marzo, se registraron las primeras denuncias por tocamientos contra el médico de urgencias del Sagrado Corazón. Al menos fueron diez, aunque dos de ellas se interpusieron en Burgos, ciudad en la que residía antes de entrar en prisión.

Al descenso de las violaciones se suma también la caída de los robos con violencia o intimidación (-49%) y el tráfico de drogas (-28,6%).

Cibercriminalidad

La radiografía de la provincia, además de esos datos pormenorizados, refleja en su conjunto un aumento de las infracciones penales superior al 4% para llegar a las 5.363. La cibercriminalidad vuelve a subir un trimestre más un 13,5% con las estafas informáticas a la cabeza.

El balance de criminalidad ha vuelto a reflejar un asesinato en la provincia de Valladolid. Fue el de Jorge Melero en Viana de Cega después de las puñaladas que le propinó Jorge M., exnovio de la pareja del fallecido, en la madrugada del 14 de enero.

En otro orden de cosas, la ola de sustracciones de vehículos que está sufriendo la provincia en los últimos días aún no se refleja en estos números. Aun así, en los tres primeros meses del año se robaron 35, tres más que en el arranque de 2024. Dentro de tres meses, nuevo balance de criminalidad para ver si estas tendencias siguen al alza o si, por el contrario, se frenan.