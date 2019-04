Pedrajas y Santovenia ganan el concurso escolar de recreos inclusivos

El instituto Pinares de Pedrajas, de Pedrajas de San Esteban, y el colegio Nicomedes Sanz, de Santovenia de Pisuerga, son los dos centros docentes de la provincia que, junto con el colegio Vicente Aleixandre Las Navas del Marqués (Ávila), han ganado la fase autonómica del concurso escolar Recreos inclusivos, organizado por la ONCE. En el certamen participaron 1.514 alumnos de 29 centros educativos de Castilla y León, bajo la coordinación de 37 docentes.

Entre todos han aportado ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad. El concurso se incluye dentro de un programa de sensibilización educativa que pretende «trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa». Para ello, se pretende que los centros «perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva, convirtiéndose de esta manera en una oportunidad educativa para la inclusión de aquellos escolares que tiene algún tipo de problema y, por tanto, no pueden participar en muchas actividades habituales», explican desde la organización del concurso.

El trabajo premiado en Pedrajas, titulado 'En mi patio cabemos todos', fue presentado por el grupo de tercero de Secundaria y consiste en un vídeo en el que se ve cómo Héctor, un alumno en silla de ruedas, y sus compañeros salen al patio y se divierten jugando a diferentes juegos todos juntos. El trabajo del colegio Nicomedes Sanz, presentado por el grupo de quinto de Primaria bajo el titulo 'Nadie fuera de juego', se trata de un mural con dibujos sobre cómo también hay juegos compartidos en el patio con «valientes, capaces de jugar sin ver, oír, hablar o caminar».