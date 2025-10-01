Los patinetes eléctricos se vieron involucrados en 85 siniestros el año pasado en Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid tuvo que inmovilizar 134 vehículos de movilidad personal (VMP) y revisó hasta 813 patinetes eléctricos a lo largo del año ... pasado. Asimismo, 85 resultaron siniestrados y los policías municipales realizaron 63 informes de clasificación y 21 escritos técnicos para su remisión a los juzgados. Ocho conductores patinetes, además, fueron condenados por la comisión de un delito conforme el artículo 186 del Código Penal.

Todo ello, y ante la evidente «proliferación de los VMP y la siniestralidad vial vinculada al uso de los mismos», ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a firmar un convenio de colaboración «pionero» en España con Grupo Itevelesa para la «mejora de la seguridad vial» en la ciudad que incluye «desde la realización, vigilancia y control de las inspecciones técnicas a vehículos, incluyendo el estado técnico de los VMP a cualquier otra actividad y comunicación dirigida a concienciar a la ciudadanía de la obligatoriedad de que todos los vehículos deben encontrarse en condiciones óptimas de circulación».

A través de un comunicado, el Consistorio ha informado de que este acuerdo, que no supone «compromisos económicos para ninguna de las partes» y cuya vigencia es de cuatro años prorrogables año a año otros cuatro más, trae consigo el apoyo de las estaciones de ITV de Valladolid para llevar a cabo los controles metrológicos que deban realizarse sobre los patinetes eléctricos cuando se sospeche que no cumplen con la normativa.

«Se ha puesto de manifiesto que, para la eficacia de la emisión de informes técnicos firmados por efectivos policiales, precisan de la colaboración de las estaciones técnicas de vehículos», han justificado fuentes municipales, al tiempo que han concretado que los agentes locales han tenido que actualizar los «conocimientos y especialización en la materia de cara a efectuar los controles necesarios para que los VMP utilizados en vías públicas del casco urbano observen las prescripciones legales de circulación».

Otra de las estadísticas que maneja la Policía Municipal, y que justifican la firma de este convenio, es, por ejemplo, que a lo largo de 2024, de todos los patinetes eléctricos revisados, 21 circulaban con el certificado de homologación caducado, siete de ellos con él caducado y en 42 de ellos se efectuaron reformas de importancia.