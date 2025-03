El papel 'salva' las urgencias farmacológicas tras cinco horas de fundido a negro de la receta electrónica

El servicio se restableció pasada la una de la tarde. Hasta entonces, desde primera hora de la mañana de este jueves, todas las farmacias de ... Castilla y León estuvieron sin poder dispensar los medicamentos prescritos a través de receta electrónica, lo que no ha generado grandes disfunciones gracias al protocolo de contingencia 'offline': las recetas en papel con las que prescribían los centros de salud hasta que se digitalizaron hace más de una década.

Aún así, han sido cinco horas con las tarjetas médicas inertes frente al lector, impidiendo el acceso a las prescripciones médicas de los pacientes. Y si bien se trata de un fallo «relativamente habitual», la duración del mismo ha sido excepcional, ya que normalmente se trata de «cortes puntuales» en los que piden al paciente «que se de una vuelta y vuelva en una hora», explica Olga Egido, al frente de la Farmacia Imperial, que define la mañana como «caótica» ante la anomalía de tener que explicar a los clientes que ni en su farmacia ni en ninguna de Castilla y León podían dispensar medicamentos en un «momento cumbre» del día.

El acceso a los medicamentos crónicos ha sido más complicado, aunque en algunos casos los usuarios más familiarizados con la tecnología han optado por imprimir la hoja de medicación, que puede consultarse a través de la aplicación de SACYL. En otros han optado por ser más benévolos, en caso de necesidad: «Sí es un cliente habitual le adelantas una pastilla del blister y luego vuelve con la tarjeta, pero solo en casos muy puntuales».

«En las Urgencias los médicos han recetado en papel, pero al principio no sabían lo que pasaba, porque hay que veces que no les funciona ni a ellos ni a nosotros», explica Eduardo Gómez, responsable de la Farmacia Trabajo. «Nosotros tuvimos que volver hasta en tres ocasiones, estuvimos tomando un café en un bar con la niña mala y nada», explica uno de los damnificados de primera hora, que acudió a urgencias en torno a las 8:30 horas de la mañana ante un cuadro de fiebre en una menor de 15 años. «Nos prescribieron con normalidad algidol y un antibiótico y cuando llegamos a la farmacia nos dijeron que la tarjeta no funcionaba«, lo que les obligó a a acudir de nuevo al centro médico para conseguir la receta analógica tras los intentos fallidos.

«En Urgencias los médicos han recetado en papel, pero al principio no sabían lo que pasaba» Eduardo Gómez Farmacéutico

Pese a los inconvenientes el ambiente general en distintas farmacias consultadas ha sido de relativa tranquilidad y buena aceptación por parte los usuarios del sistema de salud. «Al final todo el medicamento de Urgencia se ha dispensado y a los pacientes crónicas que tenían alguna prisa se les ha llamado cuando se ha restablecido y ya está», detalla Gómez, que durante la mañana ha tenido que dispensar «un par de antibióticos» haciendo uso del papel y para quien la incidencia únicamente se ha traducido en «una incomodidad».

Coincide en ello el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Rafael Martínez, que en cuanto a afectación en los negocios no considera que haya sido reseñable, al ser un problema común a toda la red de Castilla y León. «Todo lo que la gente necesitaba están retirándola ahora por la tarde, tenemos más ambientillo de lo normal», subraya.