Imagen de archivo de un tren de Ouigo en la estación de trenes Campo Grande de Valladolid.

Ouigo acercó hasta Valladolid a 15.000 turistas mensuales el año pasado

Un informe revela que la llegada de la compañía a la ciudad trajo consigo a 5.400 visitantes adicionales

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:30

Ouigo hizo posible la llegada de 5.400 turistas adicionales a Valladolid a lo largo del año pasado. Así al menos se desprende del informe 'Efecto Ouigo', elaborado por la consultora Afi para el operador de trenes de alta velocidad a precios asequibles en el que también cifra en 159 millones de euros el impacto económico a nivel nacional de la compañía.

El estudio destaca que, durante los primeros nueve meses de operación de la línea de alta velocidad de Ouigo a Valladolid -entre abril y diciembre de 2024-, la compañía acercó hasta la capital vallisoletana a 15.000 turistas mensuales. De esta manera, la ciudad se posiciona como un destino con perfil claramente turístico, pues el 90% viajan por motivo de ocio.

«Esta proporción sitúa a Valladolid entre los destinos con mayor especialización turística de la red de Ouigo, junto con Segovia y Cuenca», apuntan desde el operador, al tiempo que han considerado que el informe refleja «que Ouigo vertebra una red heterogénea que combina rutas de alto volumen (Barcelona, Valencia, Alicante) con destinos de tamaño medio (Valladolid, Zaragoza, Murcia) y pequeño (Cuenca, Segovia, Albacete), manteniendo en todos los casos una orientación mayoritaria hacia el turismo de ocio, con porcentajes que oscilan entre el 76% y el 91%».

Tras analizar la evolución del turismo en Valladolid en los últimos años, el informe concluye que la entrada de Ouigo «ha ejercido un impacto positivo y relevante en la dinamización de los flujos turísticos, al contribuir a mejorar la accesibilidad a la ciudad y atraer una mayor afluencia de visitantes», añaden estas mismas fuentes.

Contribución al PIB

En total, se estima que 5.400 turistas adicionales visitaron la ciudad desde la llegada de la compañía en abril de 2024 hasta diciembre del mismo año. «Se trata de turistas que no se habrían desplazado a Valladolid de no operar la compañía», precisan.

A nivel nacional, el informe presentado por Afi afirma que el gasto turístico de los viajeros de todos los trayectos de Ouigo contribuyó al PIB con 610 millones de euros, generó un impacto fiscal de 205 millones de euros y propició la creación de más 11.000 empleos ligados al sector turismo, sólo en 2024.

