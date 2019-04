Del Olmo lamenta «los pulsos internos en el PP» y desvela que Carnero encabezará la lista a las Cortes Pilar del Olmo, candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid. / GABRIEL VILLAMIL La candidata a la alcaldía de Valladolid dice que ha pactado las candidaturas con Génova y evita entrar «en una guerra entre unos y otros» ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 22 abril 2019, 14:55

La candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, ha explicado este lunes que ha negociado con el Partido Popular de Madrid y con el secretario general, Teodoro García Egea, la lista de candidatos al Ayuntamiento de la capital. La lista está encabezada por la propia Pilar del Olmo y continúa con José Antonio de Santiago-Juárez, María de Diego, Rodrigo Nieto (presidente Nuevas Generaciones), Borja García Carvajal, José Antonio Bermejo, Marta López de la Cuesta, Alberto Gutierrez, Francisco de Paula (capitán del VRAC) e Irene Núñez (directora de Comercio) en las diez primeras posiciones.

Noticias relacionadas Pilar del Olmo acepta la orden de Génova e incluye a García Carvajal en puestos de salida para el 26-M

«Esta es la lista que he propuesto y está pactada con el secretario general para que sean las personas que me acompañen en esta andadura. No entro en lo demás. Valladolid se ha convertido en un pulso entre unos y otros con Génova, pero no quiero entrar en esa guerra», ha apuntado Del Olmo.

Las luchas internas en el PP de Valladolid se han desatado durante la elaboración de la candidatura, principalmente por la presencia de Borja García Carvajal, impuesto desde Madrid entre los cinco primeros, lo que ha desplazado a Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación y del PP en Valladolid, a la lista de las Cortes, donde irá como número uno. «Se ha visto como opción mejor para todas las partes que fuese a las Cortes. Esto se hace con un consenso. Nadie impone», ha argumentado Del Olmo, que ha explicado que esa opción se acordó «hace dos días».

La candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, y todavía consejera de Economía y Hacienda, ha admitido que «no es bueno que haya estos pulsos entre diferentes facciones del partido». «Está claro que no se trata de un partido monolítico, donde todo es ordeno y mando. Hay diálogo y se han producido muchas reuniones. Hay que contar con la opinión de todos, que es lo que hecho en todo momento. Para mí es un acierto que Jesús Julio [Carnero] sea el número uno en las Cortes de Castilla y León. Es el presidente del partido y la persona que mejor defiende los intereses de los vallisoletanos en Castilla y León. No se ha hablado de la presidencia de la Diputación, pero es una de las ambiciones que tiene el presidente del partido y que yo comparto con él. No tengo ningún problema, tiene todo mi apoyo. Carnero tenía otras posibilidades y nunca ha tenido una opción fija ni segura. Esto es un proceso de diálogo y negociación. No tiene por qué perjudicar para nada. Todos apoyamos a Pablo Casado y queremos que sea el próximo presidente de España», ha concluido Pilar del Olmo.