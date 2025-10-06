Odile Rodríguez de la Fuente conversa este martes sobre naturaleza con Delibes de Castro La bióloga participa en el ciclo de la Fundación MIguel Delibes sobre medio ambiente

El Norte Valladolid

La bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente será entrevistada este martes por el también biólogo Miguel Delibes de Castro en el marco del ciclo 'Conversaciones sobre medio ambiente. El sentido delprogreso hoy'.

La sesión se celebrará a las 19:00 horas en la sala Cajamar, junto a la plaza de Zorrilla, dentro de la programación que la Fundación Miguel Delibes viene desarrollando a lo largo de 2025 con motivo del cincuenta aniversario del discurso de ingreso de Miguel Delibes en la RAE, 'El sentido del progreso desde mi obra', y los 20 años de la publicación de 'La tierra herida'. El proyecto divulgativo cuenta con el apoyo de Cajamar y de Aquavall.

En esta ocasión, la entrevista a Odile Rodríguez de la Fuente abordará la comunicación medioambiental y temas de naturaleza tomando como referente la figura de su padre, Félix Rodríguez de la Fuente, pionero en divulgación medioambiental en nuestro país y referente para infinidad de naturalistas y amantes de la conservación. Desde el fallecimiento de su padre, hace ya más de 4 décadas, y no muy lejos de homenajear a Félix con motivo del centenario de su nacimiento, Odile ha asumido en su familia la bandera de la divulgación conservacionista y contribuye a difundir la figura y la obra de su padre que la distancia de los años no deja de engrandecer. La conversación estará precedida por la proyección de algunos breves audiovisuales que ilustrarán la relación de Félix con Valladolid, un hecho no muy conocido por el gran público.

Los siguientes encuentros se celebrarán el 30 de octubre con Javier Martínez Gil, catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza que hablará de una nueva cultura en la gestión del agua, y el 20 de noviembre con Astrid Vargas sobre la recuperación de especies y ecosistemas.