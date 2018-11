Los obispos reivindican su derecho a elegir candidatos a sacerdotes «enteramente varones y, por tanto, heterosexuales» Luis Argüello, recientemente elegido portavoz de los obispos. / Efe El nuevo portavoz, Luis Argüello, ha pedido que un sentimiento no se eleve a «categoría jurídica» para cambiar de sexo EL NORTE Valladolid Viernes, 23 noviembre 2018, 13:21

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha reivindicado el derecho de la Iglesia a seleccionar a candidatos a sacerdotes «enteramente varones y, por tanto, heterosexuales».

«Nosotros, en nuestra comprensión del ministerio admitimos a diáconos permanentes que sean hombres casados pero en el presbiterado como en el episcopado pedimos varones célibes y dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también que se reconozcan y sean enteramente varones y por tanto heterosexuales», ha precisado Argüello.

Así lo ha indicado este viernes 23 de noviembre durante la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la CEE, al ser preguntado por cómo va a conjugar la Iglesia Católica la prohibición de los seminarios de admitir a personas homosexuales con las leyes autonómicas contra la LGTBfobia.

En relación a estas leyes, el portavoz de los obispos ha reclamado el derecho de la Iglesia católica a hacer una propuesta antropológica y ha pedido que un sentimiento no se eleve a «categoría jurídica» para pedir un cambio de sexo. «Se ha elevado a categoría jurídica un sentimiento a la hora de cambiar de sexo y de ir al Registro y decir ahora yo no me llamo Antonio sino Mari Pili o Antonia», ha añadido.