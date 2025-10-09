Nueva edición de la marcha contra el cáncer de Valladolid: fecha y cómo inscribirse La AECC prevé superar los 51.000 participantes del pasado año, que le convirtió en la más numerosa de España

El Norte Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid ha presentado esta mañana la nueva edición de la tradicional marcha que, dada la trayectoria histórica del evento, se prevé que vuelva a ser la más numerosa de toda España superando la cifra de participación de la pasada edición, que sumó más de 51.000 participantes.

Cuándo se celebrará

La XIV Valladolid en marcha contra el cáncer se celebrará el 26 de octubre y partirá a las 10:30 horas desde las pistas deportivas del Campo Grande. Será un recorrido de 5 kilómetros que podrá realizarse corriendo o andando. La llegada será al final del carril bus de la acera de Recoletos. Los participantes se deberán situar a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande.

Dónde inscribirse

La inscripción tiene un coste de 6 euros, cuya recaudación irá destinada a la investigación oncológica. Se podrá realizar del 14 al 26 de octubre en los siguientes lugares: planta de deportes de El Corte Inglés, de lunes a viernes, sábado 18 y 25: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas; en Hipercor de Arroyo: de lunes a viernes y sábado 18: de 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30 horas; y en el local de la calle Menéndez Pelayo, 6: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas, y sábado 18 de 10:00 a 14:00 horas. Los dorsales se entregarán con la inscripción. A los 40.000 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta con un diseño novedoso (las unidades son limitadas y no se permiten cambios). Al resto se le entregará otro detalle (braga de cuello buff o bandana para el perro).

Sorteo para los inscritos

En combinación con el dorsal de cada participante se realizará un sorteo con regalos donados por las empresas colaboradoras. El listado de los dorsales premiados se publicará el domingo 26 ebn la web valladolidenmarchacontraelcancer.org, en la de El Norte de Castilla (www.elnortedecastilla.es), El Mundo de Valladolid y El Día de Valladolid. Los premios se entregarán en la sede de la AECC a partir del 27 de octubre, lunes y durante el plazo de un mes.

Proyectos de investigación

El dinero recaudado con las inscripciones irá destinado a la investigación que lleva por título 'La liberación de los vasos sanguíneos atrapados por las células tumorales puede ser un nuevo tratamiento contra el cáncer, que realiza el doctor José Manuel Muñoz Félix en el IBsal (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca). «El objetivo del proyecto se basa en mejorar las terapias convencionales usadas en el cáncer de pulmón y las metástasis pulmonares (quimioterapia e inmunoterapia) en aquellos tumores que desarrollan cooptación vascular y por ello no responden a estas terapias», especifica el investigador.

Dorsal 0

Las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán contribuir con el Dorsal 0 y realizar su aportación en el siguiente número de cuenta (Unicaja): IBAN ES93-2103-4300-7100-3011-1459. También se puede realizar bizum al 06101 con el concepto CONTRAELCANCER VALLADOLID. O a través de la web valladolidenmarchacontraelcancer.org.