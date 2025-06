Los nombres de moda: Mateo desbanca a Martín y nadie puede con las Lucía

Hay desde hace unos años una pugna interesante en los registros y pilas bautismales. Mateo y Martín se disputan, desde 2018, la primera posición entre ... los nombres más habituales para los niños recién nacidos en Valladolid y Castilla y León. Mateo triunfó en 2018 y 2019 (en este segundo año, empatado con Hugo). Martín se hizo fuerte en 2020 y 2022 (también en 2015 y 2016). Ambos empataron en 2021 y ahora, en 2023 (el último dato recién publicado por el INE), Mateo se convierte de nuevo en el nombre más elegido para los bebés llegados al mundo en la comunidad. No hay, en este sentido, datos referidos a cada una de las provincias, pero lo que ocurre en el conjunto de Castilla y León puede servir como orientación para los movimientos en Valladolid.

Unos movimientos que, dicho sea de paso, son más habituales en los chicos que en las chicas. En ellos sí que ha habido más cambios de tendencia. El siglo comenzó con el dominio de los Alejandro (2002) y de los Pablo (en 2003, 2004 y también 2010). Daniel ha sido el nombre más común y repetido durante buena parte de los últimos años (sobre todo entre 2005 y 2014) hasta que ahora la contienda se registra entre los Mateo y los Martín.

En el caso de las chicas, no hay tantas dudas. Lucía es el nombre más habitual entre las recién nacidas de Castilla y León… y no parece que haya otro que le haga sombra. Desde 2002, las Lucía se han colocado en cabeza salvo en un ejercicio (2011) en el que dominaron las Paula. De hecho, no hay otro nombre que le arrebate el trono, ya que el siguiente más repetido (que ha sido Valeria en los dos últimos ejercicios) se sitúa a gran distancia. El tercer nombre de niña es Sofía, también muy recurrente durante los últimos años, aunque con una incidencia menor a la que se registra en otras comunidades (donde es el más numeroso).

A continuación, en 2023, se situó Vega (que no entró en la lista de los diez primeros nombres de niña en 2022) y la cuarta posición es para Olivia, que se ha puesto de moda después de la pandemia. Hay nombres que, en el último año analizado (2023), se han caído de la lista de los diez más habituales (como Carla, Martina, Daniela o Jimena). En su lugar, han avanzado posiciones Lara, Mía y, sobre todo, Emma, que asciende hasta la quinta posición.

En el caso de los chicos, han perdido fuelle los Diego, Alejandro, Mario y Marco. El relevo lo han tomado Enzo (por primera vez entre los diez de estos últimos años) y Manuel, un nombre tradicional (el más común en Andalucía o Extremadura), que ha recuperado puestos desde 2022. A estos nombres se suman otros con importante presencia después de la pandemia, como Leo. Y se mantienen los clásicos modernos como Adrián, Daniel, Pablo, Lucas o Hugo, que no se han descolgado de las primeras posiciones en los últimos tiempos.

Así pues, los grandes triunfadores de los últimos meses han sido Mateo y Lucía. ¿Ocurre lo mismo en otras comunidades o Castilla y León es un caso atípico dentro del país?

Si nos fijamos en los chicos, Mateo fue también el nombre más elegido por las familias de Galicia, Cantabria, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias. Martín tan solo conserva su dominio en Asturias, después de haberlo perdido en Castilla y León, Cantabria y Galicia (en beneficio de Mateo) o en Aragón (donde le adelanta Hugo).

En el caso de las chicas, Lucía es el nombre favorito, además de en Castilla y León, en los hogares de Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Navarra. Son seis comunidades. En cinco, la ganadora es Sofía (Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria). María arrasa en el sur (Andalucía y Murcia) y Martina gana en Cataluña, Malen en el País Vasco y Noa en Galicia.

Esto, con respecto a las comunidades autónomas. Pero, ¿qué ocurre con las provincias? Para alcanzar este nivel territorial, el INE no ofrece datos desglosados año por año, pero sí que permite observar qué ocurre en cada década. Así, en el decenio de 2020, vemos cómo en esa batalla entre Martín y Mateo, este último es el vencedor en Valladolid. Desde ese año, han nacido 185 niños con ese nombre en Valladolid (con una frecuencia de 29,6 por cada mil varones nacidos). Le siguen Martín (26,7 por cada mil) y Hugo (22,1). Mateo se ha puesto de moda en los últimos años, puesto que en la década 2010 ocupaba la novena posición y ni siquiera aparecía entre los veinte más repetidos en los decenios anteriores. En los veinte más comunes desde 2020 hay novedades como Álex, Bruno, Enzo o Leo y se han caído clásicos como Jorge, Rodrigo, Miguel o David.

Lo de David es significativo porque es el nombre que más veces aparece en los de DNI de los vallisoletanos. Hay 5.326 vecinos de la provincia con ese nombre (20,8 por cada mil habitantes). Es, de hecho, la provincia (junto con Guadalajara) con más porcentaje de 'davides'. Este es también el nombre más repetido en Palencia, Burgos, La Rioja y Segovia. Y esto es así porque David se puso de moda en la década de los 70, en pleno 'baby boom', cuando Valladolid registró las cifras más altas de natalidad. De ese decenio de 1970 hay 1.730 personas con ese nombre (42,5 por cada mil habitantes). Su gran década fue la de los 80 (con 1.525, lo que supone 55,1 por cada mil) y se mantuvo en primera posición en los 90 (841). En los años 2000 cayó a la séptima posición. En el decenio de 2010 se desplomó hasta el puesto número 12. En estos últimos tiempos, no figura entre las veinte primeras opciones.

En el caso de las niñas, Lucía continúa en primera posición, aunque ha perdido un poco de fuelle. Lucía irrumpió con fuerza con el nuevo siglo. En los años 80 no había rastro suyo entre los veinte nombres femeninos más habituales. En la década de los 90 aparece en duodécima posición, con 370 niñas (19,7 por cada mil) y arrasó a partir del año 2000. Durante ese decenio, hubo 1.144 bebés que recibieron el nombre de Lucía (53,5 por cada mil). Una década después (la de 2010) bajó a 650 (32,7 por cada mil) y en los últimos años ha caído otro poco hasta 175 en este inicio de la década de 2020 (29,2 por cada mil). Entre los nombres que se han hecho fuertes en estos últimos ejercicios están Valeria (pasa de la sexta a la segunda posición en el cambio de década) y Sofía (de la séptima a la tercera). Adelantan a Paula (que cae de la segunda a la cuarta posición) y Sara (que pasa del tercer lugar en la década de 2010 al 15 en estos años de los 2020).

Este dominio absoluto de las Lucía a lo largo de este siglo hace que el nombre se haya encaramado a la novena posición entre los más habituales en la provincia. Así se llaman 3.142 vallisoletanas. El listado lo encabezan las María Carmen (8.088), seguidas por las María (5.013) y por varios nombres que tenían el María delante, algo muy habitual antes de 1970. Así, en tercer, cuarto y quinto lugar están María Pilar, María Teresa y María Ángeles. Laura (el nombre más repetido en las décadas de 1980 y 1990) se sitúa en sexto lugar.

Y en los apellidos, García

Con respecto a los apellidos, el dominio de los García es abrumador. Hay 20.876 vallisoletanos que tienen García como primer apellido, de acuerdo con los datos publicados por el INE. Son 39,8 de cada mil vallisoletanos. Le siguen, aunque a gran distancia, los González (15.206) y los Martín (14.652).

García es el apellido más común en 36 provincias (según el nombre de quienes allí viven en la actualidad), pero de 30 si nos fijamos en el lugar de nacimiento.

Los movimientos de población (sobre todo en provincias con menos residentes) hace que haya algunos cambios. Por ejemplo, en Almería y Huesca nacieron más personas con apellido López, pero ahora se han visto colonizados por los García. Los García también han ganado a los Martínez en Navarra, a los Pérez en Teruel, los Rodríguez en Zamora y los Sánchez en Cáceres.

Los tres apellidos más comunes en el conjunto del país son García, Rodríguez y González.