La noche de San Juan termina con cinco menores trasladados por intoxicaciones etílicas

La noche de San Juan en Valladolid ha terminado con cinco menores trasladados al Hospital Clínico Universitario por intoxicaciones etílicas. Así lo ha confirmado el ... concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, después de haber hablado con los diferentes Cuerpos y Seguridad del Estado que prestaron servicio durante toda la noche. En total se han producido 39 atenciones -21 a mujeres y 18 a hombres- de los cuales doce eran menores de edad. Además, seis personas han tenido que ser trasladados al Clínico por intoxicaciones etílicas, entre los que se encuentran los cinco menores.

El concejal ha querido remarcar la importancia de no vender alcohol a menores. «Precisamente este lunes estuvimos realizando una campaña para que los adultos no participen en proporcionar alcohol a menores de edad. Este tipo de venta es algo que los supermercados regulan muy bien pero que otro tipo de tiendas no cumplen con la normativa. O incluso los adultos se lo suministran a los menores», confiesa Alberto Cuadrado.

El edil también ha querido agradecer públicamente a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su labor «encomiable» durante la noche de San Juan y ha agradecido de manera especial «la labor de los voluntarios de Protección Civil de Valladolid que acuden de manera altruista y con ganas de ayudar en todo momento».

La Policía Municipal ha contado durante toda la noche con el grupo de Salvamento y Rescate que desde una lancha ha vigilado la playa de Moreras desde el río. Además, y en colaboración con la Policía Nacional, que también ha participado en el protocolo de seguridad de San Juan, se ha habilitado una Oficina de Auxilio a Víctimas de Delito, ante posibles incidentes o hurtos.

Por seguridad, Protección Civil de Valladolid, en consonancia con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comunicó la suspensión momentánea del Festival Moreras Beach a la 23:00 horas de la noche y se anticipó la finalización de las actuaciones a las 2:30 horas de la madrugada.