NextSpain profundiza en la transformación digital en la industria agroalimentaria

La transformación digital y sostenible de la industria agroalimentaria y vitivinícola de Valladolid ha logrado consolidar al sector como referente en innovación y turismo inteligente. Una evolución que se pondrá en valor dentro del foro NextSpain Agroindustria, organizado por El Norte de Castilla y Vocento, y que cuenta como partner global con Telefónica y como partners locales participan Cajamar, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Europe Snacks y Patatas Meléndez. El evento se desarrollará el martes, 7 de octubre, desde las 9:30 horas en el Museo Patio Herreriano , situado en la calle Jorge Guillén, 6 de la capital vallisoletana.

La bienvenida correrá a cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla yLeón, María González Corral. A partir de ahí, dará comienzo el foro con una ponencia sobre '5G y conectividad inteligente: la nueva era del enoturismo y la agroindustria', a cargo de la directora Territorio Centro de Telefónica España, Beatriz Herranz. La experta ahondará en la importancia del 5G en el impulso de la digitalización del medio rural y de la agroindustria, al facilitar la trazabilidad en tiempo real, la sensorización de cultivos y la eficiencia de los procesos. Una tecnología que, además, abre nuevas oportunidades para el enoturismo con experiencias digitales innovadoras que aportan valor al sector y atraen al tipo de público que busca nuevas sensaciones.

Después, llegará el momento de abordar el horizonte que planea en la industria agroalimentaria. La temática 'Robotización y automatización: el futuro de la agroindustria sostenible', será la protagonista de la mesa redonda posterior. Una charla en la que se ahondará en el momento de transformación que vive la agroindustria, donde la robotización y la automatización se perfilan como palancas clave para mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sector. Se contará con la presencia de Mario González, jefe del área de Tecnologías de la Información de Itacyl; con el CIO de Patatas Meléndez, Sergio Calvo; el responsable de IT de Europe Snacks España, José Ignacio Amo y el presidente de Bodegas Familiares Matarromera, Carlos Moro.

Esta mesa abordará cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la producción, optimizando recursos y generando un modelo más eficiente y respetuoso con el entorno. Una innovación que va desde la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos agrícolas, hasta la digitalización de la cadena de valor en el ámbito agroalimentario.

A continuación llegará el turno de adentrarse en los 'Servicios tecnológicos de ingeniería aplicados a la agricultura de precisión', de la mano del director de Agrodato, Pablo Morán. Agrodato se centra en la agricultura inteligente y sostenible buscando soluciones graduales y completas, viables y prácticas para el sector Agro-Tech. De esta manera, se realiza un diagnóstico preciso del estado del cultivo y un seguimiento continuado mediante el procesado de datos de las tecnologías tradicionales y de innovación actualmente empleadas en el sector agrario. Desde el cuaderno de campo virtual, y monitorización de cultivos, pasando por la estimación de producto, análisis agronómico integral, hasta alertas e Inteligencia Artificial y Big Data.

El evento concluirá con una mesa redonda que bajo el título 'De la viña a la mesa: sostenibilidad y eficiencia en la agroindustria', abordará cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor decisivo para el futuro del sector agroalimentario. En el debate participarán el responsable de Herramientas Digitales en Plataforma Tierra de Cajamar, Jesús Regodón; el delegado Institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo; el director General de la DO Rueda, Santiago Mora y Héctor Medina, cuarta generación de Bodegas Emilio Moro. La mesa explorará cómo la innovación en energías renovables, la gestión eficiente del agua y la aplicación de nuevas tecnologías están transformando la producción 'de la viña a la mesa'. Se detallarán experiencias y casos prácticos que muestran cómo combinar tradición, eficiencia y compromiso medioambiental para impulsar una agroindustria más competitiva y sostenible.

Las personas interesadas en participar NextSpain pueden inscribirse llamando al teléfono 983 412 106 o en el correo electrónico eventos@elnortedecastilla.es

9:30 h. Bienvenida a cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González.

9:35-9:50 h. Ponencia Telefónica: '5G y conectividad inteligente: la nueva era del enoturismo y la agroindustria', por Beatriz Herranz, directora territorio centro de Telefónica España.

9:50-10:35 h. Mesa redonda: 'Robotización y automatización: el futuro de la agroindustria sostenible'. Participan: Mario González (Itacyl); Sergio Calvo (Patatas Meléndez); José Ignacio Amo (Europe Snacks España); Carlos Moro (Bodegas Familiares Matarromera).

10:35-10:50 h. Ponencia: 'Servicios tecnológicos de ingeniería aplicadas a la agricultura de precisión', por Pablo Morán, director de Agrodato.

10:50-11:35 h. Mesa redonda: 'De la viña a la mesa: sostenibilidad y eficiencia en la agroindustria'. Participan: Jesús Regodón (Cajamar); Miguel Calvo (Iberdrola); Santiago Mora ( DO Rueda) y Héctor Medina (Bodegas Emilio Moro).