Murales, teatro y rutas por el Esgueva en el festival impulsado por la UE que une arte y medio ambiente

Los pinceles dibujan la silueta de un baobab, árbol de raíces africanas que extiende sus ramas para abrazar a los participantes en el festival Ecoart, ... una iniciativa impulsada por la Unión Europea y que este fin de semana celebra en Valladolid su primera edición española. El árbol es no solo la imagen del cartel, sino también el gran protagonista del mural que los artistas vallisoletanos Alberto Sobrino y Jorge Consuegra han diseñado para la pared de un edificio en la calle Cantabria. Allí, esté sábado de nieblas, decenas de personas, de diversos colectivos y asociaciones, han participado en la elaboración de este mural colaborativo convertido en la primera de las actividades organizadas en un festival que nace con la voluntad de crecer y evolucionar.

«Es la primera vez que se celebra en España», cuenta Laura Trevisan, directora de proyectos internacionales de La Bien Pagá, una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de educación, integración social y reinserción de personas vulnerables a través del arte y la cultura. Esta vertiente artística y creativa se une a una mirada sostenible y ecológica para, gracias a talleres y espectáculos de diversa disciplinas, «involucrar a la ciudadanía en hábitos responsables y una mejor conciencia ambiental». Ese es el objetivo que persigue Eco Champions, un proyecto de la Unión Europea en el que se enmarca este festival Ecoart.

«El objetivo es implicar a los ciudadanos y las comunidades en debates y actividades directamente relacionadas con las políticas de gestión sostenible de residuos de la Unión Europea», indica Jesús Boyano, director del Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación, colaborador también en esta cita, que tiene réplicas similares en otros festivales celebrados en Bélgica, Italia, Grecia y Kosovo. «La idea es que esta apuesta por el medio ambiente a través de la cultura se traduzca en algo tangible en los barrios de Valladolid», dice Boyano. Y una de esas primeras manifestaciones es ese mural colaborativo del baobab, que tiene una clara «mirada inclusiva e intergeneracional», como apunta Alberto Sobrino, quien prepara pinceles y pinturas que, entre otras personas, utilizan varias mujeres del centro penitenciario de Valladolid, que participan en proyectos culturales emprendidos por La Bien Pagá.

El sábado por la mañana, el programa incluyó también una ruta guiada por el Esgueva, hasta llegar a la desembocadura. La actriz Ruth Bernardo fue la encargada de acompañar a los asistentes en una visita concebida como un recorrido histórico y artístico por Valladolid a través de una gota de agua.«Ella es el hilo conductor de la historia.Es una gota de agua, venida del rocío en el nacimiento del Esgueva, y que acompaña a los participantes en la ruta contándoles todo aquello que ha descubierto en su trayecto, desde los restos vacceos hasta la fundación de Valladolid», cuenta Bernardo.

Por la tarde, el festival ha programado una sesión de Chi Kung y Tai Chí impartida por Aleix Zoreda, quien recordó que estas son disciplinas «vinculadas con la naturaleza, donde se promueve el autocuidado como la mejor vía para conectar con el medio ambiente, con los otros y con uno mismo». Además, el Espacio Joven Norte es escenario de un taller de creación musical con la elaboración de instrumentos a partir de material reciclado (desde botellas a tubos de plástico, de latas a bricks). «Con esos instrumentos, y divididos en dos grupos, habrá que componer una banda sonora. Y la música será luego usada para la creación de una obra de danza o teatro», explica Anahí Van der Blick, promotora de esta actividad.

La programación del festival se completa este domingo con una mesa redonda sobre educación ambiental (a las 11:00 horas en el centro cívico Esgueva), un espectáculo familiar a cargo de Libera Teatro (13:00 horas, en el mismo espacio)y una gala de clausura, con la entrega de premios de La Bien Pagá, a las 17:00 horas en el centro cívico Rondilla.Todas las actividades son gratuitas. La concejala de Deportes yParticipaciónCiudadana, Mayte Martínez, confió en que el festival sirva para «sumar esfuerzos en la concienciación de que solo tenemos un plantea y que hay que trabajar para conservarlo».