El escenario como aliado para la integración social en Valladolid

José C. Castillo

«Nunca seré como ellas», decia Evangelina Valdespino cuando, de niña, su mirada saltaba de la tele a sus rodillas. «Yo veía que las actrices tenían todas unas piernas estupendas y las mías estaban llenas de pupas y costras. ¿Cómo iba yo a ser actriz con unas piernas así?», se preguntaba. Pero no tardó ella misma en darse la respuesta. «A la gente no le importas nada. Les da igual. Tenemos encima un estigma muy fuerte sobre lo que los demás puedan pensar de nosotros.Tenemos que ser libres, que no nos importe el qué dirán».

Evangelina lo comprobó aquel día que encontró una caja enorme en Delicias, su barrio, y se la quiso llevar a casa. «No tenía manos suficientes, así que me la puse en la cabeza y comencé a andar. Nadie me miró. A nadie le importé». Eso, dice, es crucial a la hora de hacer teatro, uno de los mejores caminos que tiene el ser humano para explorar y encontrar su libertad. Lo practica a diario, junto a su compañera Anahí van del Blick, en La Bien Pagá, una asociación sin ánimo de lucro que recurre al teatro como herramienta de intervención social.

Además de sus proyectos sociales, cuentan con un espacio de ensayo en el paseo de San Isidro al que acuden varios grupos (el infantil con niños desde los 3 años, el de adolescentes y los de adultos). «En nuestras clases somos muy mamarrachas, disfrutamos del proceso. El teatro sirve para conocer mejor nuestras emociones, nos sirve en el día a día (para hablar en público, mejorar la memoria, la concentración, el control de tu cuerpo y de tu alma, la capacidad de escucha...).

Entre sus acciones se encuentran también proyectos de teatro social junto a colectivos comoRed Íncola y una de sus próximas aventuras será el impulso de un huerto urbano comunitario. Y siempre con el teatro y las artes como aliados para la integración socioeducativa y cultural.

La bien pagá La Bien Pagá es una asociación sin ánimo de lucro, nacida en Delicias, que desde hace veinte años colabora, a través de proyectos europeos, en la difusión del teatro como herramienta para la integración y desarrollo de personas con discapacidad, que están presas en la cárcel o que carecen de domicilio y duermen en el albergue.Ofrecen también cursos y talleres de teatro para diversas edades.

