Muere una mujer de 64 años al rodar su coche cuesta abajo y arrollarla en Tordehumos Calle Costanilla de Tordehumos. / Street View La víctima y su marido, el conductor del vehículo, habían estacionado a la puerta de su casa para descargar unas compras J. S. Valladolid Jueves, 25 octubre 2018, 11:56

Una mujer de 64 años, M. C. C. C., perdió la vida el miércoles por la noche en un atípico accidente de tráfico registrado en la calle Costanilla de Tordehumos. La víctima fue arrollada por su propio coche, al parecer, al rodar cuesta abajo el vehículo en una vía con un pronunciado desnivel. Ella y su marido, el conductor, acababan de apearse a la puerta de su domicilio para descargar unas compras cuando se produjo el fatal siniestro.

Los hechos tuvieron lugar a las 21:15 horas del miércoles en la citada calle Costanilla, donde el turismo golpeó a la víctima y esta a su vez acabó tendida entre las ruedas y un bordillo. Los sanitarios que acudieron al lugar del siniestro la atendieron aún con vida, aunque la mujer falleció finalmente en el traslado al hospital en una ambulancia, según han confirmado fuentes municipales.