El espíritu motero volverá a inundar Tordesillas del 15 al 18 de enero de 2026 Entre las actividades ya confirmadas, destacan la tradicional excursión del sábado a Medina del Campo y las acrobacias del stunt

La concentración motera invernal Motauros celebrará su edición de 2026 del 15 al 18 de enero en el Parque de Valdegalindo de Tordesillas, según anunció este viernes su presidente, Juan Carlos Ruiz, durante la presentación oficial del cartel en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

Ruiz subrayó que la hermandad y el compañerismo que se respiran en la campa «son la verdadera insignia de Motauros», un espíritu que cada año atrae a más motoristas de toda España y de fuera de nuestras fronteras. En 2025, la concentración alcanzó una cifra récord de 21.785 participantes, al coincidir con el 25 aniversario del evento.

Entre las actividades ya confirmadas destaca la tradicional excursión del sábado a Medina del Campo, una cita emblemática que el año pasado reunió a cerca de 7.000 personas y que volverá a llenar las calles de la localidad de ambiente motero, música y las espectaculares acrobacias del stunt, que también se repetirán por la tarde en Tordesillas.

Vertiente solidaria

Motauros 2026 incluirá también el 15º Festival Pop Rock, el 18º Bike Show y los conciertos en la carpa principal durante las noches del jueves, viernes y sábado, junto a otras actividades que se irán desvelando durante las próximas semanas.

La vertiente solidaria de esta edición estará dedicada a la Fundación Síndrome de Dravet, que contará con una carpa informativa en la campa de Valdegalindo. Desde allí, la entidad divulgará su labor y recaudará fondos a través de la venta de productos y donaciones para seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad rara.