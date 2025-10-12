El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una niña recibe un regalo y un diploma del Imperio Galáctico, de mano de los personajes de Star Wars Carlos Espeso

Una misión galáctica para robar sonrisas en el Clínico

La Legión 501, el escuadrón de fans de Star Wars más solidario del planeta, visitó el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para hacer felices a los más pequeños y a sus familias

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:53

Comenta

Este viernes, el pasillo de la planta de hospitalización pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid se convirtió en un escenario digno de Tatooine, el ... planeta natal de Luke Skywalker. Médicos, enfermeros y celadores iban abriendo paso a un nutrido grupo de soldados imperiales que tenían como misión arrancar sonrisas a los pequeños que estaban ingresados y también a sus familias. Objetivo cumplido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

