Año y medio de cárcel para el vallisoletano detenido con cocaína en la calle San José Audiencia Provincial de Valladolid. / El Norte El condenado ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que pedía tres años de prisión EL NORTE Valladolid Lunes, 25 marzo 2019, 11:30

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año y medio de cárcel a J.R.M.F, el hombre que fue interceptado en abril de 2018 en la calle San José en posesión de un total de 3,37 gramos de cocaína.

Se trata de una sentencia de conformidad ya que el encausado, para quien inicialmente se pedían tres años de prisión, ha alcalzado un acuerdo con la Fiscalía para que la condena quede reducida a un año y medio y al pago de una multa de 400 euros como autor de un delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La parte dispositiva de la sentencia, que ya es firme, ha sido anticipada 'in voce' por el magistrado presidente. La sala ha aceptado además suspender la ejecución de la condena, de forma que el condenado no ingresará en prisión, si bien la suspensión queda sujeta a que J.R.M.F. no vuelva a delinquier en los próximos tres años.

En el supuesto de que volviera a cometer un delito doloso en dicho espacio temporal, el condenado ingresará en prisión para cumplir el año y medio ahora suspendido y la pena que lleve aparejada su nueva acción delictiva.

La detención se remonta a la tarde del 24 de abril del pasado año cuando una patrulla de la Policía Nacional detectó la presencia del encausado frente a un portal de la calle San José mientras miraba en todas direcciones, tanto a los viandantes como a los vehículos que circulaban por la zona, y no cesaba de llamar con insistencia a los timbres del edificio.

Ante su actitud sospechosa, los funcionarios identificaron al individuo y durante el cacheo practicado se incautaron de una cartera de color negro, que el propietario intentó ocultar, y en cuyo interior portaba seis envoltorios de plástico con un total de 3,37 gramos de cocaína con un valor de 440 euros que, como así reconoce el propio condenado, estaban destinados para su venta a terceras personas.