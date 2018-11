Un mecenas privado permite a la UVA mantener vivas tres líneas de investigación

«El camino de la investigación es tortuoso, pero se te mete»

Tenía la maleta hecha, dicen sus compañeros. Listo para volver a casa. Adiós, España. «Vine en 2011 a hacer el máster en Investigación Biomédica, luego seguí con el doctorado y desarrollé mi tesis doctoral en el laboratorio en el que estamos, embriología experimental». Y todo eso, al fin, para volver a casa porque aquí no había beca que lo contratara.

La maleta en la puerta. Llamando al ascensor.

«Y coincidió la terminación de mi tesis con este proyecto, que se estaba gestando. Me presenté y aquí estoy», dice Francisco Lamus Molina, colombiano, 37 años, licenciado en Medicina en Bogotá. Un médico, y en eso hacen hincapié todos, enamorado del laboratorio. Y en su caso contra corriente. «Hice mi carrera allá, soy médico, pero siempre me gustó la investigación. Esa fue mi motivación para venir. Primero vine a explorar y por eso hice el máster en Investigación Biomédica. Me sentí adaptado, me gustó y continué con el doctorado. Me aparté un poco de la clínica, de la medicina asistencial, que es el camino más común para las personas que estudian medicina. Este trabajo normalmente lo hacen los biólogos, bioquímicos, pero los médicos tienden a coger el camino de la clínica, de las quirúrgicas. Es un camino que tiene más certezas, menos incertidumbres. Este es más tortuoso, pero al que le gusta, se le mete», explica.

Los tiempos de la investigación son raros. Si el experimento dura doce horas, hoy no comes, o no duermes, o pasas la noche en el laboratorio. Pero si el ratón está convaleciente, tienes que esperar. «Aquí se investigan otras cosas. Y eso me ha permitido trabajar en proyectos diferentes y ahora estoy con las otras líneas que teníamos e incluso estamos colaborando con otros proyectos en los que está involucrada mucha gente del hospital, de otros grupos...».

Está encantado de haber aterrizado «en un entorno académico donde se hace investigación y docencia». «En investigación hemos podido relacionarnos con otros grupos y he aprendido cosas nuevas, he explorado nuevos territorios. Y en docencia, he podido meterme, que me gusta bastante», dice. Tanto, que ha iniciado la acreditación para convertirse en profesor ayudante doctor en una facultad que necesita con urgencia acometer su relevo generacional.

Que le guste la docencia, dicen sus mentores, ha sido una derivada imprevista y una grata sorpresa. Aunque lo del laboratorio, asegura, es una pasión. «Me gusta bastante, es un requisito imprescindible. Si no, se convierte en un padecimiento». Y explica las cualidades que debe tener un fanático del laboratorio: «Hay que tener paciencia, gran tolerancia a la frustración, porque muchas cosas salen mal... El experimento perfecto no existe, y cuando sale perfecto es sospechoso. Algo hice mal o ¿por qué salió tan bien? Es un desafío intelectual de problemas, de barreras que hay que superar y hay que pensar cómo solventarlas».

Empezar en su país con una formación muy orientada a lo asistencial le supuso partir con desventaja. «Empecé esto más tarde y se me hizo más duro, más difícil. Pero lo logré. Conseguí hacer lo que realmente quería».