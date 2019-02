Mari Paz Robina: «Debido a la crisis del diésel, Michelin tiene previsiones de producción más bajas» La directiva vallisoletana Mari Paz Robina, presidenta de Michelin en España y exdirectora de la planta de Vitoria. / I. Aizpuru La directiva vallisoletana defiende que «las mujeres deben ocupar puestos en todos los niveles de responsabilidad» J. C BERDONCES Vitoria Miércoles, 20 febrero 2019, 13:12

Mari Paz Robina se pondrá el 1 de marzo al frente de la multinacional Michelin en España y Portugal. Hace unos días que ha dejado la dirección de la planta de Vitoria, donde ha estados dos años y medio «intensos» en los que la fábrica ha tenido «grandes inversiones y volúmenes de producción muy altos». Esta vallisoletana licenciada en Ciencias Químicas, que también fue directora de la fábrica de Aranda de Duero, es, de nuevo, una mujer pionera -fue la primera responsable de una factoría de Michelin- al tomar el mando de este grupo empresarial en la Península, con alrededor de 8.000 trabajadores.

-¿Cómo está afectando a Michelin la 'crisis del diésel' y la incertidumbre en la automoción?

-Hay que cuidar mucho los mensajes y decisiones que pueden crear dudas, pues repercute en nuestra actividad. Hemos de ser todos conscientes de que, si hay que reconvertir por completo una fábrica para adaptarse a nuevas exigencias, las empresas tendrán más tendencia a invertir en zonas de bajo coste.

-¿También bajarán la producción?

-La visibilidad que tenemos no es muy optimista, partimos de previsiones más bajas que el año pasado.

-¿Qué más amenazas tiene ahora la industria automovilística?

-La mayor amenaza es la entrada masiva en Europa de competidores 'low cost' provenientes sobre todo del mercado asiático. Europa es para los fabricantes asiáticos un terreno de juego lucrativo y atractivo y se plantean unos retos enormes para nuestras plantas, ya que con nuestros costes de fabricación es muy difícil competir con ellos.

-¿Por qué a las jóvenes les cuesta todavía estudiar ingenierías o carreras técnicas?

-Sigue habiendo menos chicas en algunas carreras, pero esto va cambiando y la evolución es positiva. Supongo que aún queda camino de visibilizar trayectorias profesionales de mujeres en estos ámbitos. Nosotros tenemos cerca de 100 mujeres con estudios de ingeniería o similar en Vitoria.

-¿Les cuesta encontrar los perfiles profesionales que demandan?

-Pese a haber recibido en el último año 17.000 currículos, nos cuesta encontrar personal adecuado, pero creo que es un problema generalizado de la zona.

-La Formación Profesional, sobre todo la dual ¿es una buena cantera para Michelin?

-La FP dual es un buen modelo educativo en el que nosotros participamos, pensamos que sí es una buena cantera.

-Usted es 'rara avis' al ser una mujer al frente de un industria, ahora ya de todo un grupo. ¿En su caso no hay techos de cristal?

-Tengo la suerte de estar en una empresa en la que se valoran las competencias de las personas con independencia de su género. Nunca me he sentido discriminada y eso es de agradecer.

-¿Qué piensa cada vez que se conoce un nuevo crimen machista?

-Me indigna y me entristece, como no puede ser de otro modo, es un drama social. Y mientras existan casos, no podremos hablar de igualdad ni de una sociedad sana. Es muy alarmante el número de casos de violencia de género entre gente muy joven. Pienso que hay que reforzar aún más la educación en igualdad desde la infancia.

-¿Y qué le parece el discurso del nuevo actor en la política española, Vox, al respecto, poniendo en tela de juicio la ley de violencia de género?

-La violencia de género es un drama social de tal envergadura que no entiendo discrepancias ni debates políticos de ningún color.