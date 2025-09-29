El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una joven recoge níscalos en una zona acotada de Segovia. El Norte
Valladolid

«Mal pronóstico» para una campaña micológica «tardía» por falta de lluvias

La ausencia de humedad en la capa freática de los pinares y temperaturas por encima de lo habitual paralizan la fructificación de especies

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:51

«Mal panorama el que tenemos ahora mismo tanto en Valladolid como en la región». Así vaticina una de las figuras más destacadas en el ... estudio de los hongos en España, Aurelio García, el comienzo y el futuro más próximo de la campaña micológica de este año en la región. El presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología de Valladolid ha tenido inlcuso que suspender actividades de morfología de estos hongos por ausencia de los mismos. «Mucho tiene que cambiar la situación para que empiece la producción», añade.

