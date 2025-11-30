El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De izquierda a derecha, los guardias civiles Diez y Velasco, en las dependencias de la EMUME de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

Machismo digital, la nueva violencia silenciosa: «El 99% de los quebrantamientos son a través de redes»

Desde la Asociación Stop Violencia de Género Digital, que en 2024 atendió a 74 mujeres en Castilla y León, advierten de que la mayoría de casos no se denuncian por «desconocimiento» sobre si las conductas que sufren son delito

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

Las nuevas formas de violencia digital están, todavía, en una fase embrionaria en el Código Penal, contempladas como agravantes de delitos que ya existen, como ... el acoso y que ahora adquieren una nueva dimensión, la digital, que lo intensifica. Pero desde la pandemia, que disparó el uso de las nuevas tecnologías, se han convertido en un tsunami. Así lo explican desde la Asociación Stop Violencia de Género Digital, que recopila datos, en sus informes trimestrales, sobre el número de casos que atienden. Solo en 2024, de Castilla y León acudieron a su canal de denuncias 74 mujeres, que no sabían cómo encararlo o que necesitaban ayuda para atreverse a dar el paso de presentar una denuncia ante las autoridades, aunque estas son las menos.

