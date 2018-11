Luis Argüello se perfila como candidato a la secretaría general de la Conferencia Episcopal Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. / A. M. El obispo auxiliar figura en las quinielas como uno de los aspirantes al cargo, en el órgano que preside el cardenal Blázquez EL NORTE Valladolid Sábado, 17 noviembre 2018, 09:06

El nombre de Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, figura en todas las quinielas como uno de los candidatos para ocupar la secretaría general de la Conferencia Episcopal Española, cuya designación tendrá lugar el próximo miércoles 21 de noviembre, con la votación de los obispos en el marco de la asamblea plenaria que durante la próxima semana celebrará la institución que preside el arzobispo Ricardo Blázquez.

La personas elegida, que puede ser obispo, sacerdote o laico, hombre o mujer, ya que los estatutos de la Conferencia Episcopal no lo especifican, sustituirá en el cargo a José María Gil Tamayo, quien lo ha ocupado durante los últimos cinco años. Aunque existiría la posibilidad de que fuera reelegido por otro quinquenio (el nuevo mandato es hasta 2023), el propio Gil Tamayo ha descartado esta opción, después de ser nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Ávila. «Me voy a vivir a Ávila, me llevo a mi madre y voy a trabajar como obispo de Ávila, que es lo que el Papa me ha encargado. Por tanto, dejo la secretaría de la Conferencia Episcopal. Ahora me toca volver a la pastoral directa», aseguró en una entrevista con Europa Press.

El procedimiento de elección del nuevo secretario general comenzará en la tarde del martes 20 de noviembre. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reunirá en una sesión extraordinaria para proponer candidatos. Además, el resto de prelados podrán presentar a sus propios aspirantes, siempre que cuenten con el aval de diez obispos. Estas listas deberán entregarse a la Comisión Permanente al comienzo de la reunión. Y en ellas figurará con toda seguridad el nombre de Luis Argüello, aunque todavía no haya confirmación en firme ni haya una candidatura oficial al respecto, como expresaron ayer fuentes del arzobispado.

Funciones

Los primeros sondeos sitúan también como aspirantes a Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, a los sacerdotes Jesús Pulido y Carlos López Segovia, y a Avelino Revilla, vicario general de la archidiócesis de Madrid, quien parece uno de los candidatos con más apoyos. Otros nombres son los de Juan Carlos Vera, vicario de Madrid, y Andrés Martínez Esteban, vicario para el ordinariato para los católicos de rito oriental. El principal escollo de la candidatura de Argüello es que, precisamente, es el obispo auxiliar de Ricardo Blázquez, actual presidente de la Conferencia Episcopal.

Los estatutos contemplan entre las funciones del secretario general la de «informar a la opinión pública de las actividades y resoluciones de la asamblea plenaria y de la comisión permanente, así como de cualquier otro asunto relativo a la Conferencia Episcopal, de acuerdo con el presidente». Si bien especifican que «para ello podrá servirse de la colaboración técnica de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social».

Luis Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953) se ordenó sacerdote en 1986 y desde junio de 2016 es obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid.