Luis Argüello denuncia la «tremenda guerra» en Gaza

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha denunciado la «tremenda guerra» en Gaza que «más que una guerra es ya otro asunto». Así se ha pronunciado Argüello, este jueves, durante una rueda de prensa en la sede de la CEE, en la que han presentado los preparativos para el Jubileo de los Jóvenes, que tendrá lugar en Roma la próxima semana, del 28 de julio al 3 de agosto.

En concreto, el presidente de los obispos españoles se ha referido al Manifiesto de los Jóvenes cristianos de Europa, una iniciativa, surgida de la Conferencia Episcopal Española, que cuenta con el apoyo de numerosas Conferencias Episcopales, diócesis, parroquias y movimientos eclesiales de toda Europa. «No somos turistas de lo espiritual. Somos peregrinos de sentido», comienzan diciendo los jóvenes en el manifiesto, que se proclamará el próximo 1 de agosto en la Basílica de Santa María en Trastevere (Roma), en el marco del Jubileo de los Jóvenes.

«El 1 de agosto por la mañana se presentará el Manifiesto en el que nos unimos desde una iniciativa que ha surgido de España pero a la que se han apuntado jóvenes de muchos lugares del mundo y, especialmente, quiero subrayar al Patriarca de Jerusalén por lo que están viviendo los cristianos en Palestina, en Israel, a consecuencia de la tremenda guerra que se está viviendo en Gaza. Más que una guerra es ya otro asunto», ha insistido Argüello.

El pasado 11 de julio, el arzobispo de Valladolid ya se pronunció sobre este tema en la red social 'X' advirtiendo de «tintes genocidas» en esta guerra. «No podemos acostumbrarnos a la guerra de rasgos genocidas en Gaza. Tampoco es aceptable el silencio porque entre quienes se oponen hay adversarios políticos con los que no hay que colaborar nunca. La defensa de la vida y la dignidad humanas no entienden de cálculos», condenó.

Los jóvenes

Preguntados por si los jóvenes españoles vinculados a la Iglesia católica están preocupados por problemas como la crisis migratoria o por la guerra en Gaza, el director de la subcomisión de Juventud e Infancia de la CEE, Raúl Tinajero, ha asegurado que «aparte de sus miles de cosas que como jóvenes tienen en sus cabezas», también «están preocupados por las situaciones que viven en su entorno».

«Lo que pasa es que a lo mejor a veces no lo manifiestan como nos gustaría a los adultos, o lo hacen de otra manera, lo hacen por sus propios medios, que a veces nos cuesta entender a los adultos. Pero los jóvenes expresan sus inquietudes ante las situaciones que se están viviendo en el mundo de hoy, en la sociedad en general, en todos los ámbitos, muestran evidentemente sus inquietudes y muestran su preocupación, y tienen también el gran deseo de poder resolverlas», ha afirmado.

En el manifiesto, consultado por Europa Press, los jóvenes dicen levantarse «como generación: no perfecta, no uniforme, no ideológica, sino humana, sedienta, buscadora, creyente». «Nos levantamos no para tener el poder, sino para servir, amar, caminar. Queremos devolver a Europa sus raíces. Que los caminos hablen de Dios. Que los santuarios no sean solo monumentos, sino lugares de encuentro y transformación», subrayan. Además, declaran creer «en una Iglesia viva, joven, sin miedo, capaz de escuchar, de abrir espacios, de confiar en los jóvenes sin domesticar su fe» y eligen «ser rostro de una Iglesia que no juzga, sino que acoge, donde nadie sobra».