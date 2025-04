Loquillo, Mikel Erentxun y Celtas Cortos, entre los artistas que acompañarán a Arizona Baby en Valladolid

José C. Castillo

Arizona Baby, uno de los grupos más aclamados de Valladolid celebra este 2025 quince años desde que publicaron el disco que les lanzó a la fama: 'Second To None'. Con motivo de este aniversario y la celebración de las fiestas de San Pedro Regalado, la banda ha organizado un concierto en la Plaza Mayor en el que estarán acompañado por artistas de primer nivel nacional.

Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons, Erik Urano, Sergio de Levitans, Alba de Cabeza de Gallo, Nacho Prada de El Nido y Rocío Torío actuarán junto al grupo vallisoletano.

El concierto 'Arizona Baby and Friends' se suma así a la programación musical que el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad ha organizado para celebrar las fiestas de San Pedro Regalado este 2025.

Arizona Baby se estableció en 2010 como los precursores no solo del formato de rock acústico sino de un género e incluso de una moda gracias a su imagen barbuda de predicadores del Oeste. Desde entonces ha sido un largo recorrido de discos, giras, festivales y evolución permanente para un grupo que exhibe siempre con orgullo la enseña de la ciudad de Valladolid por toda la península y por países como Estados Unidos, Inglaterra, México, Hungría.