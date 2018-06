La localidad vallisoletana de Pollos, afectada por las inundaciones 02:53 Carretera de Pollos. / P.González. Han caído unos 31 litros de agua durante la jornada del domingo PATRICIA GONZÁLEZ Domingo, 10 junio 2018, 22:06

El agua no da tregua a la pequeña localidad de Pollos, municipio en el que las precipitaciones en forma de lluvia no han cesado desde las tres de la madrugada de hoy domingo. Según el alcalde, Javier García Rojo, habrían caído alrededor de 31 litros durante toda la jornada del domingo. «En Pollos no ha dejado de llover desde las tres de la madrugada del domingo hasta pasadas las cuatro y media de la tarde y tenemos la carretera de entrada al pueblo inundada por lo que los vecinos no pueden ni salir ni entrar» comentó García Rojo, que apuntó que «no sabemos ya cómo pedir a la Junta de Castilla y León y a la demarcación de carreteras que nos arreglen esta vía ya que siempre que llueve nos pasa lo mismo».

Además de esta carretera de Pollos, la VA-610, hoy la brigada de carreteras y los bomberos de la Diputación de Valladolid tuvieron que trasladarse hasta la VP-8801 para intentar achicar el agua que había en el firme de esta carretera provincial debido a la tormenta de la pasada noche.