Las llamas sorprendieron de madrugada a los vecinos de San Juan: «No conseguíamos bajar»

Las llamas sorprendieron de madrugada a los vecinos de un bloque de cuatro plantas y 16 viviendas de la calle Comunidades, en pleno barrio de ... San Juan, cuando pasadas las cuatro y cuarto de la mañana, un bajo de la escalera izquierda se convertía en el foco de un incendio del que por el momento se desconocen las causas. Una llamada alertó al 112, al comprobar que salían llamas por una ventana y que en el interior del inmueble en el que se originó el fuego, ubicado en el bajo izquierda, se estaban produciendo explosiones por el cableado eléctrico.

Sí se sabe que la Policía Científica se ha trasladado a la vivienda, que ha quedado completamente calcinada, para investigar las causa que ha podido provocar el fuego. Y aunque todavía no hay ninguna hipótesis sobre la mesa, podría estar relacionado «con algun incidente de hace unos días», según adelantaba Alberto Cuadrado, concejal de Seguridad Ciudadana, tras hablar con varios vecinos, sin dar más detalles de un hipotético conflicto en el que habría mediado una denuncia.

En la morada vivía un hombre de unos 70 años, que tuvo que ser trasladado al hospital y que se encontraba en la casa en situación de ocupación ilegal, mediante un contrato de subarriendado a nombre de otra persona que dejó de pagar el alquiler a la comunidad, la propietaria del inmueble, según han explicado varios vecinos y ha corroborado el edil.

Sus gritos de socorro fue lo primero que alertó a algunos vecinos, que al escucharlo se apresuraron a salir de la vivienda, según apunta una de las vecinas del segundo. En total han sido nueve las personas que han tenido que ser evacuadas del edificio, de las cuales seis tuvieron que ser trasladadas al hospital, entre ellos el hombre que residia en el inmueble, que a diferencia de las demás aún no ha recibido el alta, aunque los Bomberos han confirmado que pudo salir por su propio pie

La mayoría de vecinos han podido salir por su cuenta, con ayuda de otros. Entre ellas, Elisa Corripio, inquilina de un piso en el cuarto de la escalera afectada, que comparte junto a otras dos jóvenes estudiantes. «Nos levantamos porque una señora que estaba por aquí paseando al perro empezó a picar mucho a la puerta. Y al principio pensamos que al ser sábado era alguien de fiesta haciendo la broma», explica la joven. Al percatarse de lo sucedido, una de sus compañeras comenzó a alertar del incendio y fruto del pánico «salió corriendo escalera abajo» clavándose un objeto punzante en la rodilla que obligó su traslado al hospital.

Descendieron tras ella y en el tercer, un piso más abajo, comenzó el caos. «Allí ya no se podía respirar, estábamos que ya no sabíamos que hacer», rememora la joven, que ante la escasa visibilidad a causa del humo que inundaba toda la escalera, acabó perdiendo la pista a su compañera Marta en el segundo piso, aunque finalmente ambas consiguieron salir, con la ayuda de otros vecinos. «No conseguíamos bajar y al final ella se agarró a una señora y acabó saliendo. Yo me iba a quedar porque no podía más, no sabía qué hacer», lamenta la joven, que finalmente pudo proseguir hacia el exterior gracias a la ayuda de otro residente.

Dos mujeres atrapadas

No fue así en el caso de Yolanda Díaz, vecina del primero, una de las viviendas más afectadas por la cercanía al foco del incendio. Díaz tuvo que ser rescatada, junto a su madre de 83 años de la vivienda, tras dos intentos en vano de salir por la puerta principal, cercada por las llamas y el humo, al escuchar desde la calle varios gritos que las emplazaban a salir. Al dar la luz vió que estaba todo negro y lleno de humo.

«Cogí toallas y las empapé para curbrirnos la cara, no podíamos abrir la puerta, nos escocian los ojos», relata la mujer, que pasó angustiantes momentos hasta la llegada de los Bomberos en los que solo podía pensar en salvar a la octogenaria. «Llegaron pronto pero hasta que pudieron acceder tardaron un rato más», explica la mujer, que hasta entonces se resguardó junto a su madre en una galería. «Nos dijeron que habíamos hecho muy bien, pero que la casa estaba llena de humo y nos pusieron unos gorros con mascarilla de oxígeno, sin ello no hubiéramos podido salir», agradece.

Entre los afectadas por inhalación de humo se encuentra también un menor de 12 años de edad, que al abrir la puerta de la casa de uno de los segundos, ingirió grandes cantidades de humo que obligaron a su traslado al hospital en ambulancia, si bien ya ha sido dado de alta, aunque apenas puede hablar a causa de la afonía provocada por la intoxicación.