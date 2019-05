La Liga de Corte Puro triunfa en la plaza de toros de Valdestillas

La plaza de toros de Valdestillas se llenó hasta la bandera para disfrutar de la prestigiosa Liga de Corte Puro, que ayer debutó en la localidad vallisoletana durante sus fiestas patronales.

Durante más de dos horas y media, los aficionados pudieron ver a 16 de los mejores recortadores del momento llegados desde diferentes partes de España, quienes se enfrentaron a cinco novillos de la ganadería de Laurentino Carrascosa, de origen Domecq. El tiempo acompañó durante todo momento, lo que unido al espectáculo ofrecido por los jóvenes y el ambiente de fiesta en Valdestillas, hizo que la tarde de cortes fuera un éxito

Sombrillas, paraguas, sombreros e incluso las páginas de los periódicos sirvieron a los asistentes para esquivar los rayos de sol. De esta manera pudieron ver los cortes del ganador en la tarde de ayer, Eusebio Sacristán 'Use', lo que fue recibido con quejas y silbidos por gran parte del público. A decir verdad, cuando solo quedaba saber el primer y segundo puesto, fue Pablo Martín, bicampeón de la Liga del Corte Puro y muy aplaudido durante la competición, quien decidió ceder el primer puesto a 'Use', tricampeón de España de recortadores. En ese momento, el publico criticó la decisión y Eusebio Sacristán mostró su enfado ante las quejas. Varios de los recortadores reconocieron a la salida del ruedo el gesto de Pablo Martín y coincidieron con él al pensar que Sacristán era el justo ganador. «Si te gusta esto de verdad, más allá del espectáculo, Use se lo merece porque ha hecho cinco cortes y los cinco han sido perfectos», comentaba un de los participantes, mientras que otro de ellos valoraba que el ganador «tiene las costillas rotas y aún así ha estado perfecto».

Gestos de dolor

Y así fue, pues en cada una de sus intervenciones en la fase de grupos como en la final, el joven natural de La Seca realizó buenos cortes y, tras ellos, se llevó la mano a la zona abdominal con constantes gestos de dolor. Durante el concurso no ocurrió ninguna incidencia reseñable, más allá de un enganchón del pitón del toro con la camiseta de Ángel Pitarque, llegado de Híjar (Teruel), y un revolcón del director de lidia, que enseguida fue liberado del animal gracias a la rápida intervención de los participantes.

El más vitoreado de la tarde fue quien quedó segundo, Pablo Martín 'Guindi', de La Pedraja de Portillo. 'Guindi' fue ovacionado en varias ocasiones al mostrar mucha sangre fría y acercarse al que fuera el cuarto toro de la jornada, hasta quedarse a apenas dos metros de distancia cuando el novillo decidió embestir. Martín fue el quinto concursante de la final al ser elegido el mejor segundo clasificado de los cuatro grupos previos.

Junto a 'Use' y 'Guindi', el resto de recortadores que deleitaron al público en la final fueron Óliver García, Sergio Sanz y José Manuel Medina 'Zorrillo'. Este último fue el tercer clasificado, y durante la ronda final el publico le reconoció su valentía al realizar dos cortes en los que salvó la distancia con los cuernos por apenas unos centímetros. En cuarta y quinta posición acabaron Óliver García y Sergio Sanz respectivamente, quienes al igual que los integrantes del pódium, recibieron un reconocimiento entregado por las reinas de las fiestas.