El líder de la UGT anima en Valladolid a movilizarse en el 10N contra las dos reformas laborales Encuentro Confederal de UGT, celebrado este martes en el polideportivo Huerta del Rey de Valladolid. / GABRIEL VILLAMIL Pepe Álvarez recuerda a la patronal, ante 2.600 delegados del sindicato de toda España, que «hay que repartir el crecimiento de casi un lustro» JORGE MORENO VALLADOLID Martes, 15 octubre 2019, 20:28

El clima preelectoral aterrizó este martes 15 en el polideportivo Huerta del Rey donde el sindicato UGT reunió a 2.600 delegados de su estructura en toda España, para debatir no solo de ideas y proyectos de futuro, como el cambio climático y su efecto en las industrias, la globalización o la desigualdad salarial, sino para recordar a «todos los partidos» que no es posible continuar creciendo sin aumentar los salarios, congelados o rebajados en los años de crisis.

Pero además, Pepe Álvarez, su líder nacional, señaló ante la III Asamblea Confederal, que se reúne una vez al año, que la clase media y trabajadora no entiende que se paren las reformas que precisa el país por falta de entendimiento entre los partidos.

«Celebramos este encuentro con unas perspectivas de lo que sucederá el 10 de noviembre, y queremos dejar muy claro nuestro compromiso con las personas que no tienen empleo y con las que no llegan a final de mes. Los partidos políticos tienen que saber que los ciudadanos no podemos esperar más. Hay mucha gente que duerme en cartones y por la mañana va trabajar. Y es absolutamente necesario derogar las reformas laborales, la del 2011 y 2012», explicó.

Para UGT, estas leyes inciden en el mercado de trabajo no solo por favorecer el abaratamiento de los despidos colectivos e individuales, sino porque cercenan la acción sindical en las pequeñas empresas, donde es necesaria la negociación para mejorar los convenios.

Pepe Álvarez advirtió de lo «engañoso» que es proponer por parte de algunos partidos «una rebaja de impuestos, porque estamos viendo donde nos lleva. A cerrar ambulatorios, consultas médicas, perder servicios ciudadanos y no poder mejorar la educación de nuestros hijos. Por no hablar de las personas mayores muchas de las cuales no cobran pese a tener la atención reconocida», apostilló.

El secretario general de UGT fue crítico con los análisis económicos que se difunden para contener el gasto apelando a que vuelve una nueva recesión.

Los servicios técnicos del sindicato están trabajando para «demostrar» que no existe una situación económica como la del 2007 o 2008, y que la crisis económica que están sufriendo algunos países está relacionada con la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

«España es un país en el que llevamos creciendo más de ocho años, y no se reparte la riqueza que se genera.Y para hacerlo está la vía de los salarios y la de los impuestos. Es lo que vamos a exigir a los partidos para que sea una realidad después del 10 de noviembre», dijo Álvarez, para quien la mejora retibutiva contribuye a la larga al aumento del consumo.

Posible bloqueo en el Parlamento

Pero, ¿qué sucederá si no hay una mayoría clara que forme gobierno y sigue el bloqueo?

El sindicato advierte que «no se quedará sentado esperando a que se convoquen otras elecciones».

«No pensamos en una huelga general. Ya veremos si se convocan manifestaciones o concentraciones para que los responsables políticos sepan que tienen que acordar. No basta con ir a votar, sino que hay exigir responsabilidad para que se cumplan los programas de los partidos que tengan la mayoría en el Parlamento», señaló el máximo responsable ugetista.

Álvarez, que se considera hijo de la España vaciada, puesto que emigró desde un pueblo de Asturias hasta Barcelona a donde llegó en marzo de 1975, recordó a los gobiernos que no se pueden cerrar las minas en las comarcas leonesas sin dar alternativas a esa población.

Jornada de 35 horas

Por su parte, Faustino Temprano, secretario regional de UGT, agradeció la elección de Valladolid para celebrar la III Asamblea Confederal, a la que se sumaron 1.200 delegados de Castilla y León.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, junto a Faustino Temprano, secretario de Castilla y León, este martes en Valladolid. / G. VILLAMIL

Temprano expresó ante los delegados de toda España el apoyo a los funcionarios de la Junta que reclaman las 35 horas semanales.

«No están intentando conquistar el cielo, sino simplemente piden a la Administración autonómica que cumpla con el acuerdo firmado en mayo. Es tiempo de que recuperar nuestros derechos y que las personas seamos lo primero», dijo.

En este sentido, el alcalde Óscar Puente, al que la organización sindical entregó una pequeña escultura, dijo que el Ayuntamiento de Valladolid comenzó a aplicar las 35 horas a sus funcionarios al poco tiempo de recuperar el Consistorio de la capital en 2015, «porque es cuestión de simple voluntad», dijo.

Puente, convertido en «agente turístico» ante los 2.600 delegados de toda España y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE que preside Pedro Sánchez, citó las palabras del fundador Pablo Iglesias, sobre la relación centenaria entre el partido socialista y el sindicato.

«Tenemos un denominador común, la lucha por mejorar las condiciones de vida de las clases populares», .

En su catálogo reivindicativo al nuevo gobierno, el sindicato recordó «la injusticia que supone mantener la reforma de las pensiones que el Partido Popular llevó a cabo. El futuro de las pensiones no es un problema de gasto, sino de ingresos», apostilló Faustino Temprano, para el que los bajos salarios de hoy inciden en las cotizaciones de mañana.