Libreros y lectores, sobre Vargas Llosa: «La calidad literaria de sus últimas novelas era peor»

Ángela Gago Valladolid Lunes, 14 de abril 2025, 19:06 Comenta Compartir

Si esta mañana paseabas por la Acera Recoletos y te acercabas a cualquiera de los puestos de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión no era muy difícil encontrarse con ejemplares de 'La casa verde', 'La ciudad de los perros' o 'La fiesta del Chivo'. Todos estos títulos son obras de Mario Vargas Llosa, que acaba de fallecer en Lima a los 89 años.

Ganó del Nobel de Literatura 2010, el Cervantes en 1994, el Príncipe de Asturias en 1986 y fue candidato fallido a la presidencia de Perú en 1990 -perdió las elecciones frente a Fujimori-. El novelista también fue investido doctor honoris causa por la UVA, participó en el II Congreso de la Lengua y recibió el Premio de la Fundación Gabarrón.

El escritor deja una obra ingente desarrollada en una vida intensa en lo literario, los político, lo público y lo sentimental. El librero Abel Vieito, de Paraíso lector (León) destacaba que su muerte «es una gran pérdida para el mundo de la cultura y la literatura».

Los lectores coinciden en que, junto a Gabriel García Márquez y Mario Benedetti, era uno de los autores «más importantes del siglo XX en castellano». Aunque Vieito reconoce que «puede que últimamente haya tenido más repercusión debido a sus apariciones en la prensa rosa por su relación con Isabel Preysler». Sin buscar demasiado entre los cientos de libros de su puesto enseguida lozaliza dos obras del peruano: 'Pantaleón y las visitadoras' y 'Conversación con la Catedral'.

Ampliar Tres ejemplares de obras de Vargas Llosa en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Rodrigo Ucero

«Esta mañana al poco de abrir han venido a pedirme un libro suyo. La verdad es que ya estaba preparado y es normal porque era un autor consagrado, aunque ha tenido sus periodos», sostiene Xavier Pacios, de la librería Llera Pacios (Segovia).

Sobre la calidad literaria de sus novelas, asegura que «la de las últimas era peor que la que tenían las de hace más años y el público lo sabe. Creo que se vende más una antigua como 'La Fiesta del Chivo', en vez de la última 'Le dedico mi silencio'». Pacios cree que este cambio se debía que «se convirtió en una persona mediática y a veces es difícil separar la obra y el autor».

En este sentido, se pronuncia Francisco Baños, de la librería Páramo, en Urueña. «También trabajo en una librería que no es de segunda mano y se notaba mucho que sus obras más recientes no estaban gustando, aunque estaban bien promocionadas. Es triste decirlo precisamente hoy, pero había caído un poco en desgracia y ya vendía menos».

«Es triste decirlo precisamente hoy, pero había caído un poco en desgracia» Francisco Baños Librería Páramo

Al nombrar a Vargas Llosa a muchas personas se le viene a la cabeza García Márquez. Compararle con el colombiano es inevitable. «Sin entrar en sus ideas, para mí 'Gabo' despertaba más simpatía en general y sus libros me gustaban más, aunque reconozco que me cuesta leer libros de personas con las que no simpatizas en absoluto», puntualiza.

«Soy más de García Márquez», es lo primero responde María Cruz, jubilada. «No es de mis autores imprescindibles, pero sí que era de los mejores. He leído varias novelas suyas y me encantaron 'La guerra del fin del mundo' y 'Pantaleón y la visitadora'». confiesa. Para Inmaculada Malagón, «su error fue intentar mantenerse en política. Empezó siendo de izquierdas y acabó en el ultraliberalismo».