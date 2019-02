Jornada de actos en Valladolid para inaugurar las dos precampañas electorales Las autoridades prueban los pinchos elaborados en el aula de Transición a la vida adulta. / R. JIMÉNEZ Comienza el maratón de eventos en la mañana en que todos los políticos miraban de reojo al anuncio de Pedro Sánchez ANTONIO G. ENCINAS Sábado, 16 febrero 2019, 13:42

El suelo en el que se erige el Centro de Educación Especial es municipal. También será el Ayuntamiento quien se haga cargo de su mantenimiento. La obra, en cambio, la ha pagado la Junta de Castilla y León, que tiene a varias consejerías implicadas: Familia, Educación y Hacienda. Y el proyecto, además, es de los que venían con retraso acumulado, porque se empezó a plantear hace ya muchos años como una necesidad perentoria.

Nadie se quiso perder el evento, que este viernes por la mañana tenía más aroma preelectoral que nunca, dado que a la misma hora estaba previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la fecha de las elecciones generales. Así que además de los dos consejeros puros, FernandoRey y Alicia García, se unió la consejera-candidata Pilar del Olmo; la concejala de Educación, Victoria Soto; el delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo; y un elenco de ediles sin invitación formal. José Antonio Martínez Bermejo, Mayte Martínez y Carlos Hernández (PP); María Sánchez y Alberto Bustos (VTLP); Luis Vélez (PSOE); Charo Chávez (Sí se Puede). A ellos se añadieron técnicos de la Consejería de Educación y profesores del centro, hasta reunir una comitiva excesiva en un centro entregado al trabajo más delicado.

Los primeros ediles en marcharse fueron los de VTLP, que no llegaron ni a cruzar el umbral más allá del vestíbulo. Les siguieron, poco después, Vélez y Chávez, que compartían vehículo. Y se quedaron hasta el final, incluida una actuación musical en el salón de actos del centro, los concejales del PP en el Ayuntamiento. De ahí tocaba saltar a la Universidad de Valladolid, en cuyo Parque Científico se iba a realizar el balance de un programa conjunto entre el Gobierno autonómico y la UVA para apoyar la creación de empresas tecnológicas. De nuevo el dúo de consejeros implicados, Pilar del Olmo y Fernando Rey, esta vez junto al rector, Antonio Largo.

Poco margen

No habrá mucho margen esta vez para las grandes inauguraciones electoralistas. El artículo 50 de la Ley de Régimen Electoral establece que se prohíbe «cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos» desde el día en que se publica en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de elecciones hasta el mismo día de la votación, incluidos. En el caso de las elecciones generales, se publicará el decreto electoral el día 5 de marzo. Algunas fuentes consultadas por El Norte consideran que la prohibición se refiere «al ámbito territorial o competencial de referencia», pero en las decisiones de la Junta Electoral Central no se ha dado un caso similar, ya que la única vez que coincidieron en el tiempo ambos comicios –nacional y municipal/autonómico– fue en marzo y abril de 1979 y la normativa electoral se modificó de un modo muy relevante en este punto en el año 2011. Si la prohibición de 'inauguraciones electoralistas' afecta a todos los ámbitos territoriales con independencia de qué elecciones se celebren, no habrá más actos como los de ayer a partir del 5 de marzo.