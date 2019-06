Jonatan Estébanez Peta gana el concurso de cortes de Rioseco Jonatan Esteban, en el ajustado corte que le dio el triunfo / Fradejas El vallisoletano Use cedió su puesto en la final a David Ramírez, que acabó cuarto, al considerar que se lo merecía más que él MIGUEL GARCÍA MARBÁN Medina de Rioseco Domingo, 23 junio 2019, 22:37

El cortador madrileño de Arganda del Rey Jonatan Estébanez Peta hizo valer ayer su experiencia como bicampeón de España para ganar el concurso de la Liga Toropasión, con el que la emoción de los cortes regresó a la centenaria plaza de toros de Medina de Rioseco, que registró una buena entrada.

El concurso, organizado por Toropasión y Torosvil, contó con nombres reconocidos en el toreo a cuerpo limpio como el tres veces Campeón de España, Eusebio Sacristán Use; el propio Jonatan Estébanez Peta, el cortador más puro del momento; Pablo Martín Guindi, bicampeón de la Liga del Corte Puro; así como con consolidados especialistas como David Ramírez Peque, Cristian Moras, Saúl Rivera, Jorge Gómez, Javier Pradanas y el joven cortador local Alejandro Santamaría.

Con excelentes novillos de la ganadería de los Millares de la finca de Cantoblanco (Peñaflor de Hornija), en la fase clasificatoria sobresalieron los arriesgados quiebros de rodillas de David Ramírez Peque, de Arganda del Rey, y del segoviano de Bercial Jorge Gómez; así como los cortes muy ajustados del vallisoletano de La Pedraja Pablo Martín Guindi y los saltos de Eusebio Sacristán Use, de La Seca, y de Cristian Moras, de Medina del Campo. En el novillo del tercer grupo, los participantes en el concurso tuvieron a bien invitar a salir al ruedo al laureado cortador riosecano Alejandro García Pajarito, quien realizó un corte ajustado haciendo bueno el dicho de que «el que tuvo retuvo», según destacó el presentador del festejo.

El buen hacer de la fase clasificatoria haría que Jonatan Estébanez Peta, Eusebio Sacristán Use y Pablo Martín Guindi, como primeros de grupo, y Jorge Gómez, como mejor segundo, pasaran a la final. Sin embargo, Eusebio Sacristán, en un bonito detalle, cedió su puesto a David Ramírez al considerar que merecía más que él estar en la final. Una final que estuvo marcada por el novillo del hierro de José Samuel Pereira Lupi, de la finca de Cantoblanco, que no dejó a los finalistas lucirse dado el peligro del astado en sus complicadas arrancadas, en especial, para realizar cortes. En este sentido, Jonatan Estébanez Peta llevó a cabo un ajustadísimo corte que le valió el triunfo –en la fotografía– por delante de Jorge Gómez, Pablo Martín y David Ramírez, que fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. El cortador madrileño reconoció «el riesgo al haber apostado para realizar el corte ganador, a pesar del peligro del novillo, que no invitaba a los cortes».

El concurso de cortes se llevó a cabo con motivo de las fiestas patronales de San Juan, que por la mañana ofrecieron un ameno e interesante tentadero, en el que los diestros Manolo Sánchez, Javier Conde, el mejicano Arturo Velázquez Talín, Alberto Álvarez y Jesús Millán, además del aficionado práctico Luis Marco, dieron una clase a los alumnos de la escuela taurina riosecana Pedro Andrés, Juan Alonso, Juan Pérez, Marta Borao, Raúl Aznar y Guillermo Alonso, con seis excelentes novillos de la ganadería de Sayalero y Bandrés de la finca Cantoblanco. El empresario de Torosvil, Manuel Ferrero, como organizador del festejo, junto a la empresa mejicana Cinco Villas, aseguró que «el objetivo es la promoción de la tauromaquia».

Música con Alfonso Pahíno

La jornada festiva se completó por la tarde con la actuación de Alfonso Pahíno en la fiesta de los mayores y la décima edición del toro del cajón Ciudad de los Almirantes, que una vez más trajo la emoción a las calles riosecanas con la presencia de cientos de aficionados. La noche se inició con los siempre espectaculares fuegos artificiales en la dársena del Canal de Castilla como el mejor colofón para que la Plaza Mayor se llenara con la orquesta Vulkano y la hoguera de San Juan.

Las fiestas llegarán hoy a su fin con la celebración de la festividad de patrón, San Juan Bautista. Por la mañana tendrá lugar la procesión. Además, los pequeños harán sus pinitos en la cocina con 'minichef junior', los peñistas competirán en juegos tradicionales como la cucaña o el sogatira y se celebrará el último encierro y suelta de vaquillas.