La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»

La influencer María Cristina Bernabé ha sembrado la polémica en las redes sociales al mostrar su último tatuaje: un corazón con el nombre del presidente Pedro Sánchez dentro en su pierna derecha. En declaraciones al programa 'Tardear' de Telecinco ha explicado que decidió hacérselo tras las elecciones del 23J: «Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho mas allá», explicó. Al preguntarle si ha pensado que podría querer quitárselo algún día si dejara de admirar al actual presidente del Gobierno, tiene claro quién sería su sustituto: «Es mucho más probable que me decepcione cualquier pareja a que me decepcione Pedro Sánchez. Pero si me tengo que hacer un cover, me pondría encima a Óscar Puente», aseguró.

Además, María Cristina Bernabé aprovechó para denunciar las críticas e insultos que ha recibido en las redes sociales. «Al final, quiero matizar que el odio que he recibido no es por el tatuaje. El primer odio que recibí fue publicar mis notas y decir guapa y lista. En el momento que una mujer presume de sus éxitos comienza el odio. Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera», ha asegurado esta influencer, quien presume de tener 40 matrículas de honor tras cursar la carrera de Educación Social y un máster. «Soy feminista, antifascista, pro derechos trans, mayor de 30 y más roja que la menstruación de Frida Kahlo. Si vais a enfadarse necesitáis la información completa», escribía hacer unos días en una publicación.

Guapa, lista y con 40 Matrículas de Honor 👑 pic.twitter.com/VVrQI8s2Ow — Maria cristina (@muchapaya) August 7, 2025

En todo caso, la influencer quiso restar importancia a este tatuaje entre los muchos que lleva en el cuerpo. Así, Pedro Sánchez comparte protagonismo en su cuerpo con Britney Spears o la 'Medusa' de Caravaggio, entre otros. «Soy educadora sin pretenderlo: romper estereotipos y prejuicios hacia girls monísimas que pueden compatibilizar ser sexy con ser inteligente, currante y constante. Y poco se aprecia en las fotos que llevo como 32 tatuajes. En fin, gracias por el amor y que bailen los haters», sentenció en su cuenta de X.

