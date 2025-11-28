El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la factoría de Iveco en Valladolid A. Mingueza

Iveco acuerda con los sindicatos la prórroga del ERTE en Valladolid hasta el 30 de abril de 2026

La empresa asegura el abono del 100% de pagas extra, vacaciones y antigüedad, así como un 82% de garantía en complemento mensual

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:57

Iveco ha alcanzado este viernes un acuerdo con los sindicatos que prorroga las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERTE) en su planta de Valladolid y en el que la empresa se compromete a solucionar los problemas con las nóminas derivados de la aplicación del mismo.

Así, la producción se para un máximo de 48 jornadas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, lo que representa más de la mitad del total de 82 días laborables que caben en ese intervalo, para poder adaptarse a la «preocupante» situación del mercado de vehículos comerciales y a la caída en el número de pedidos.

El acuerdo prorroga el erte vigente desde el pasado 30 de junio hasta el 31 de diciembre, con 45 días de parada en ese intervalo. En el acuerdo la empresa asegura el abono del 100% de pagas extra, vacaciones y antigüedad, así como un 82% de garantía en complemento mensual. Las pagas variables trimestrales o el plus de presencia no se verán afectados y también se prevé un complemento del 100% respecto a las jornadas de formación en días de erte.

Asimismo, se establece una garantía del 100% en las bases de cotización para mayores de 55 años; la posibilidad (voluntaria) de compensar la bolsa de horas de flexibilidad en positivo hasta un máximo de 40 horas; y el compromiso de la empresa de realizar todas las gestiones necesarias en el SEPE y el pago delegado, informa UGT.

El ERTE incluye compromisos por parte de la empresa en materia de incidencias detectadas con los pagos de incapacidad temporal ocurridos durante el ERTE actual, en los que Iveco ha garantizado su pronta solución. Además, desde la empresa se esgrime el compromiso de realizar un mayor seguimiento a estas incapacidades. Por último, Iveco ha atendido a la petición de los representantes sindicales, comprometiendose a avisar la aplicación de las paradas de producción con la mayor antelación posible.

