IU pide que se cumpla la exención de acudir a trabajar en los pueblos afectados por los incendios

Izquierda Unida (IU) de Castilla y León reclamó durante el día de hoy que se debe cumplir con la exención de acudir a trabajar por riesgo grave e inminente en los pueblos afectados por los incendios, al entender que el confinamiento por causa de un fuego que afecta a la población de residencia esta justificado y, por tanto, se haga uso del permiso retribuido aprobado por el Ministerio de Trabajo, según informa la agencia Ical.

La formación considera que este permiso, de hasta cuatro días, es aplicable a quienes han estado confinados en sus domicilios por los incendios, sin posibilidad de acudir a sus puestos de trabajo, especialmente cuando esos empleos están en otra localidad. «Algunos trabajadores se han encontrado con la oposición de las empresas a este permiso retribuido, que denuncian que una jornada laboral es más importante que la salud del trabajador, el riesgo de que se queme su casa o tengan que desalojar a su familia mientras trabajan», precisó el partido en la mañana de este miércoles.

En este sentido, IU anunció que comunicará al Ministerio este incidente que se ha producido con algunas empresas en algunos municipios afectados por el fuego y aledaños. El objetivo es que investigue, por medio de la Inspección de Trabajo, a las compañías que «no respetan la ley» ni «los derechos de la clase trabajadora».